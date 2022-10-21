Elon Musk'tan Bayraktar TB2 açıklaması! Rakip mi geliyor?

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş maalesef hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri…

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş maalesef hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri kendine bağladığını açıklamasının ardından Ukrayna kuvvetleri bölgede şiddeti artırdı. Bunun üzerine Rusya da Kiev'i kamikazeler ile vurmaya başladı. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Elon Musk ise takipçilerinden gelen Bayraktar TB2 sorusunu yanıtladı.

Elon Musk, Bayraktar TB2 için bir rakip üretecek mi?

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş son birkaç haftadır ağırlıklı olarak İHA, SİHA ve kamikazeler üzerinden ilerliyor. Ukrayna, Türkiye'den aldığı SİHA'ları ve ABD'den aldığı kamikazeleri kullanırken, Rusya da İran yapımı kamikazelerle Kiev'i adeta bombardıman altında tutuyor.

Bunun üzerine Twitter'da paylaşım yapan Elon Musk, şu anda 1. drone savaşlarının yaşandığını söyleyerek konuyla ilgili bir makaleyi paylaştı. Altına gelen yorumlarda ise bir takipçisi "Türk yapımı insansız hava araçlarının en iyisi olduğunu söylüyorlar. İleride Tesla drone da olacak mı?" şeklinde soru yöneltiyor.

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Elon Musk ise buna yanıt olarak "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak hayır." şeklinde silah yapmak istemediğini falan bunun yapmayacağı anlamı taşımadığını söylüyor. Yani sıcak bakmasa da sorunun ucunu kasıtlı olarak açık bırakıyor.

Should I make weapons? Ideally, not. — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2022

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