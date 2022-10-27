Elon Musk sonunda Twitter'ı satın aldı!

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile popüler sosyal medya platformunu satın alacağını açıkladı.

Elon Musk'ın arap saçına dönen Twitter'ı satın alma girişimi sonunda tamamlanıyor. Uzun süredir tartışma yaratan ve Elon Musk'ın çeşitli nedenlerle geri adım attığı satın alma girişimi en sonunda netliğe kavuştu. Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile popüler sosyal medya platformunu satın alacağını açıkladı.

Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu. Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almak için bir teklif yapmıştı. Başarılı iş insanı daha sonra ise Twitter'daki bot hesaplar nedeniyle teklifini geri çekmiş ve birçok tepki çekmişti. Sonunda ise iki taraf anlaşmış görünüyor.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Elon Musk, Twitter'ı satın alması ile birlikte sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda Twitter'ı neden satın aldığına dair de önemli açıklamalar bulunuyor.

Haber güncelleniyor