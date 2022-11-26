Elon Musk, sahte hesapları kapatmakla tehdit etti! Fakat bir kurtuluş yolu var

Ünlü iş insanı ve Twitter sahibi Elon Musk, parodi hesapları kalıcı olarak kapatmakla tehdit etti. Fakat kurtulmak için bir yol var!

Elon Musk'ın satın almasından bu yana Twitter için sular durulmuyor. Ünlü iş insanı bu sefer de başkasını taklit etme amaçlı açılan sahte hesapları kalıcı olarak kapatmakla tehdit etti. Fakat Elon Musk'ın Twitter 'daki parodi hesapları kapatmaması için bir yol var. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Twitter 'daki sahte hesapların parodi olduğu belirtilirse kapatmayacak!

Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önce platformun özgür ve dijital bir şehir olmasını istediğini belirtiyordu. İş insanı satın aldıktan sonra sahte hesapların tamamını kapatacağını ve kimlik doğrulama sistemine geçmesi gerektiğini açıkladı. Musk, bu şekilde sosyal platform üzerinde daha rahat olacağını düşünüyor.

Elon Musk ayrıca hem şirketin para kazanması hem de bu istediklerini yapma doğrultusunda sekiz dolar karşılığında mavi tik verdi. Fakat bu durumda sahte hesaplar dahil herkesin mavi tik satın almasıyla kelimenin tam anlamıyla kaos ortamı oluştu. Ardından ise ünlüler, içerik oluşturucular ve markaların sahte hesaplardan ayırt edilmesi için Resmi Hesap ibaresi getirildi.

Twitter çöküşe sürükleniyor: Reklam darbesi!

Elon Musk, son olarak bu durumu kökten çözmek için taklit hesapların kapatılacağını açıkladı. Fakat bu Twitter hesapların üzerinde parodi olduğu belirtilirse kapatılmayacak ve platformda yer almaya devam edecek.

Twitter sahibi ayrıca geçtiğimiz günlerde hesaplar için farklı renklerde rozetler olacağını açıkladı. Ünlü iş insanına göre şirketler için altın renkli rozet, devlet kurumları için gri rozet, bireyler için de ünlü olsun ya da olmasın mavi renkli rozet olacak. Doğrulanmış olan hesaplar, yeni rozet sistemi başlamadan önce manuel bir şekilde ayarlanacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elon Musk'ın satın almasından sonra Twitter'ın imajı hangi ölçüde değişti? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.