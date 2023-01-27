Elon Musk, merakla beklenen Cybertruck teknolojisini açıkladı

2022 dördüncü çeyrek mali raporu toplantısında konuşan Elon Musk, Hardware 4 ve Cybertruck ile ilgili açıklama yaptı.

Tesla geliştirdiği donanım ve yazılımlar ile otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir dönem başlattı. Elon Musk, Hardware 4 olarak adlandırılan teknoloji ve Tesla Cybertruck ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Tesla Cybertruck, Hardware 4 donanımı ile tanıtılacak

Full Self Driving yazılımı, Tesla'nın günümüzde Hardware 3 adını verdiği donanım üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlanan 4. versiyon, Cybertruck ile birlikte piyasaya sürülecek.

Bir yatırımcı, Elon Musk'a araçların Hardware 4 donanımına yükseltilip yükseltilemeyeceğini sordu. Konu hakkında açıklama yapan Musk, "Donanım güncelleme ne yazık ki gündemimizde olan bir konu değil. Bu durumun gerçekleşmemesi için iki temel sebep bulunuyor. Birinci sebep, Hardware 3 ile Hardware 4 arasında otonom sürüş performansı açısından yükseltmeyi gerektirecek fark bulunmaması. İkincisi ise, araç sahipleri için donanım yükseltme maliyetinin azımsanamayacak kadar yüksek olması." ifadelerine yer verdi.

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Hardware 3 teknolojisi, Full Self Driving yazılımı ile sürücülerden yüzde 200 ile 300 arasında daha iyi sürüş performansı gösteriyor. Musk, Hardware 4 donanımı sayesinde bu oranın yüzde 500 ile 600 arasında olacağını iddia etti.

2021 yılında piyasaya sürüleceği iddia edilen Cybertruck, yaklaşık 3 yıldır erteleniyor. 2022 dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck ile ilgili soruları yanıtlayan Elon Musk, "Bu yaz üretim için adım atacağınız. Ancak yeni modelin seri üretimi gelecek yıla kadar başlamayacak. Üretim başlangıcı bizim için önemsiz bir detay." ifadelerine yer verdi.