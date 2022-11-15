Elon Musk, kendisine karşı çıkan çalışanını Twitter'dan kovdu!

Ünlü iş insanı Elon Musk, kendisine karşı çıkan çalışanını Twitter üzerinden kovdu! Kovulan çalışan açıklama yaptı işte detaylar...

Elon Musk, uzun süren çabasından sonra geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın aldı. Ünlü iş insanı şirketi satın alır almaz sosyal medya platformunda birçok değişiklik yaptı buna ek olarak başta üst düzey olmak üzere birçok çalışanını işten çıkardı. Bu konu çalışanlar ve Twitter kullanıcıları tarafından oldukça konuşuldu. Bugün ünlü iş insanı Twitter üzerinden bir çalışanıyla karşılıklı olarak paylaşım yaparak küçük çaplı tartıştı. Elon Musk, kendisine karşı çıkan çalışanını Twitter üzerinden kovdu! Kovulan eski Twitter çalışanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Kovulan eski Twitter çalışanı, bir avuç korkak dedi!

Elon Musk'ın Twitter'da attığı bir tweet üzerine Eric Frohnhoefer adlı çalışan uzun süredir şirkette çalıştığını ve iş insanının verdiği kararın yanlış olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. İkili arasında süren karşılıklı paylaşımda Elon Musk, Eric Frohnhoefer'i Twitter üzerinden kovdu.

Frohnhoefer, bu sabah yapılan paylaşımların ardından Forbes'e yaptığı açıklamada resmi olarak şirketin kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kurmadığını açıkladı. Ardından da "Hepsi bir avuç korkak." açıklaması yaptı.

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Elon Musk, tekrardan konuyla ilgili ek bir paylaşım yapmazken Eric Frohnhoefer'in kovulduğunu açıkladığı tweeti sildi. Musk'ın eski ve kıdemli çalışanlarının Twitter'dan kovduğuna pişman olduğu ortaya çıkan haberler arasında. Çünkü ünlü iş insanının sosyal medya platformuna getirmek istediği yenilikler için çalışmak için yeterli tecrübede mühendisi kalmadı. Musk, kıdemli çalışanlar dahil birçok kişiyi işten çıkardı.

Eric Frohnhoefer, daha sonradan Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirkete erişiminin kapandığını ve kovulmanın resmileştiğini belirtti. Ek olarak da Frobes'in makalesini de alıntılayarak "yavaş bir gün" yazdı. Kovulan Frohnhoefer, Twitter biyografisine "eski Twitter çalışanı" diye yazı ekledi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde iş insanının bir toplantıda Twitter'ın bu şekilde devam etmesi durumunda iflas başvurusunda bulunacağı açıklaması yaptığı ortaya atıldı. Fakat ek olarak da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla platformun şimdiye kadarki en yüksek kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın bu şekilde işten çıkarma yapması etik mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.