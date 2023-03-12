Gündemdeki pek çok haberlerle gündeme gelen Elon Musk yepyeni bir iddia ile gündemde. Elon Musk kendi şehrini kuruyor! İşte detaylar...

Elon Musk, son dönemlerde kimine göre saçma kimine göre komik eylemleriyle oldukça sık gündeme geliyor. Sahibi olduğu Twitter'ın binasına klozet ile girmesi ve ardından oradaki çalışanların büyük çoğunluğunu işten çıkarması; Tesla ve Space X yönetimindeki fevri kararları gibi. Tüm bu eylemlerinin ardından yeni haberler gündemde. Çıkan haberlere göre Elon Musk kendi şehrini kurmayı planlıyor!

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Elon Musk kendi şehrinden ziyade aslında tam kapsamlı bir toplu konut projesi yapma peşinde. İçinde kendi hastanesi, kendi okulu, kendi alışveriş merkezi bulunan bir kompleks. İstanbul'da yaşayanlar için oldukça tanıdık gelen bir fikir diyebiliriz. Musk bu konutlarda kendi çalışanlarının oturmasını planlıyor.

Projedeki ana fikir; işe yakın, tüm imkanlara sahip bir kompleks. Musk bu oluşumu Space X ve Boring Factory tesislerinin yanındaki bir alana kurmayı planlıyor. Teksas eyaletine kurulacağı iddia edilen şehirle ilgili bazı koşulların sağlanması gerek. Musk'ın bu konu hakkında bir çalışma yapıp yapmadığıyla alakalı herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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Teksas hükümetine göre bir bölgenin şehir ilan edilmesi için hükümet onayı gerekli. Bu onayı almak içinse önce en az 201 kişinin o bölgede yaşaması gerekiyor. Böylece belirtilen bölge içerisinde orayı benimseyen bir halk oluşuyor. Ardından oluşan bölge halkı Teksas mahkemelerine başvuruda bulunuyor ve bölgenin şehir statüsü kazanması için gerekli incelemeler başlıyor. Sonrasını onay süreci kapsıyor.

Elon Musk'ın kuracağı iddia edilen şehirde çıkan haberlere göre kendi çalışanlarının oturacağı belirtiliyor. Musk çalışanlarından piyasa koşullarının altında bir kira bedeli isteyecek. Ardından oturdukları evlerden Musk'ın evlerine taşınmaları için de belirli bir oranda taşınma yardımında bulunacak.

Çılgın milyarderin bu projeyi hayata geçirme isteklerinden biri daha verimli çalışma ortamı yaratmak istemesi. Çünkü Space X tesislerinin hemen yanında oturan çalışanlar demek yolda boşa geçen süre gibi etmenlerin minimum olması demek. Ayrıca çalışanlara özel bir bölge yaratılması onların motivasyonlarında artış anlamına da geliyor. Fakat şimdilik Elon Musk veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluş henüz bu bölge için bir başvuru yapmadı.