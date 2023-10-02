Elon Musk, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışan düzenlemeyi eleştirdi

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, Başbakan Justin Trudeau'nun 'ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını' savundu.

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, Başbakan Justin Trudeau'nun "ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını" savundu.

Musk, X'te, söz konusu düzenlemenin yer aldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor. Utanç verici." ifadeleriyle paylaştı.

Kanada Hükümeti, 29 Eylül'de, ülkede yayın hizmeti verenlerin, Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonuna (CRTC) kayıt yaptırmasını gerektiren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, sosyal medya ve podcast hizmeti sunan çevrim içi servislerin CRTC'ye kayıt yaptırması gerektiği belirtilmiş, sadece video oyunu ve sesli kitap hizmeti sunanların ise kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığı bildirilmişti.