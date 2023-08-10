Elon Musk, Kafes Dövüşü Fikrinden Vazgeçti

Teknoloji dünyasının renkli yüzlerinden biri olan Elon Musk, geçtiğimiz ay Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etti. Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü için Twitter'da canlı yayın yapacağını açıklayan Musk, yeni açıklamasıyla gündeme geldi. Elon Musk, Twitter ofisini satıyor! Geçtiğimiz aylarda kafes dövüşü ile ilgili açıklama yapan Musk'ın annesi, iki tarafın da sadece kelimeler ile savaşması gerektiğinin altını çizdi.

Teknoloji dünyasının renkli yüzlerinden biri olan Elon Musk, geçtiğimiz ay Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etti. Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü için Twitter'da canlı yayın yapacağını açıklayan Musk, yeni açıklamasıyla gündeme geldi.

Elon Musk: "Kafes dövüşü yerine asil bir tartışma ortamı istiyorum."

Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü ile ilgili konuşan Musk, bir tarih belirlemeden önce boynunu ve sırtının üst kısmını muayene ettirmesi gerektiğini söyledi. Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "Dövüş gerçekleşmeden önce muayene olmalıyım. Ameliyat gerekebilir, sağlık durumum bu hafta belli olacak." ifadelerine yer verdi.

TED yöneticisi Chris Anderson, iki milyarder arasında yaşanan gerginliğin medeni bir tartışma ile de çözülebileceğini belirtti. Salı günü Tweet atan Anderson, "İşte daha iyi bir fikir: Şaşırtıcı geleceği nasıl kurarız? konusunu tartışabilirsiniz." dedi.

Elon Musk, Twitter ofisini satıyor!

Geçtiğimiz aylarda kafes dövüşü ile ilgili açıklama yapan Musk'ın annesi, iki tarafın da sadece kelimeler ile savaşması gerektiğinin altını çizdi. Konu ile ilgili Tweet alan Maye Musk, "Yalnızca üçer soru. En komik cevapların sahibi kazanır. Kim benimle aynı fikirde?" ifadelerine yer verdi.

Zuckerberg, Musk'ın açıklamasına henüz yanıt vermedi. İkilinin yakın zamanda kafes dövüşü ile ilgili ortak bir duyuru yayınlaması bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dövüş yapılırsa kim kazanır? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.