Elon Musk, iPhone 15'in kamera artışını eleştirdi

iPhone 15 lansmanına artık saatler kaldı. Wonderlust etkinliğiyle görücüye çıkacak yeni akıllı telefon serisi, birtakım tasarım ve kamera değişiklikleri sunacak. Ancak bu yenilikler herkesi cezbetmiyor gibi görünüyor. Hatta bu kişilerden biri de Elon Musk.

Elon Musk : iPhone 15 kamera artışı sadece yüzde 10 mu?

Tesla ve X CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapılan iPhone 15 paylaşımına eleştirel bir yorum bıraktı. Milyarder isim, iPhone 15 ile önceki modeller arasında ne gibi iyileştirmeler olacağından "emin olmadığını" dile getirdi.

Yeni modellerdeki tek büyük yükseltmenin kamera olabileceğini öne sürdü. Hatta bunu da eleştirel bir dille belirterek, "Şu anki iPhone'um ile önceki sürümler arasındaki farkları tam olarak anlayabilmiş değilim. Kamera yüzde 10 daha mı iyi?" ifadelerini kullandı.

Birçok Android kullanıcısı yıllardır Apple'ı eleştiriyor. iPhone 12'ten bu yana tasarımda büyük değişikliklere gitmeyen Apple, Dynamic Island ile de tartışma konusu haline geldi. Elon Musk'ın şu anda iPhone 14 Pro Max kullandığını da göz ardı etmemek lazım.

Tesla CEO'sunun iPhone 15 eleştirisinin karşılıksız kalmadığını da belirtelim. Bazı kullanıcılar X'teki yeni özellikleri hatırlatarak Musk'ın böyle bir yorum yapmasını komik buldu.

I'm not entirely clear on the differences between my current iPhone and the prior versions. Camera is 10% better? — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Ancak bu, Elon Musk'ın ilk kez Apple ürünlerini eleştirmesi değil. Haziran ayında görücüye çıkan Apple Vision Pro için beklenmedik espriler yapan milyarder isim, artırılmış gerçeklik gözlüğünü hafife almıştı. Ayrıca Vision Pro'nun 3499 dolarlık fiyatı Musk'ın bile dikkatinden kaçmadı.