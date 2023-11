Elon Musk'ın yeni yapay zeka sohbet robotu Grok'un kısa süre önce tanıtılması, alışılmadık ve bazılarına göre uygunsuz özellikleri nedeniyle tartışmalara yol açtı. Tesla ve SpaceX gibi teknoloji sektöründeki başarılı girişimleriyle tanınan Musk, Grok'u X platformu üzerinden bilgiye gerçek zamanlı erişimi olan "asi" bir yapay zeka olarak tanıtarak OpenAI'ın Chatgpt'si ve Google'ın Bard'ı gibi rakiplerinden ayırdı.

Beklenmedik şey ise Grok'un uyuşturucu tarifi vermesi oldu

Dikkatleri üzerine çeken ve endişelere yol açan şey ise Musk'ın koka yapraklarının nasıl uyuşturucuya dönüştürüleceğine dair talimatları paylaşarak Grok'un asi doğasını sergileme kararı oldu.

Ask and you shall receive pic.twitter.com/nhzH9rXzBB — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

Bu tartışmalı hamle, Musk'ın kısa süre önce küresel bir yapay zeka güvenlik zirvesinde yaptığı ve yapay zekayı "insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri" olarak vurguladığı açıklamayla çelişiyor gibi görünüyor. Bu bariz çelişki, Musk'ın yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması konusundaki tutumu hakkında gözlemcilerin kafasını karıştırdı.

Şaka değil: Binlerce kişi, Elon Musk'ın beyin çipi için sıraya girdi!

Sohbet robotunun adım adım uyuşturucu yapma rehberi, "pişirmeye başladıktan sonra umarım kendinizi havaya uçurmaz ya da tutuklanmazsınız" gibi alaycı ifadeler içeriyordu. Musk bunu, hammaddelerinden A sınıfı uyuşturucu üretme talimatları sunan daha ayrıntılı bir ekran görüntüsüyle takip etti. Bu hamle, yasadışı faaliyetleri ve madde bağımlılığını teşvik ettiği şeklinde algılanabileceğinden etik kaygılara yol açtı.

Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, Musk'ın sosyal medya platformundaki verilere gerçek zamanlı erişimi nedeniyle diğer modellere göre önemli bir avantaja sahip olduğunu iddia ediyor. Musk'ın Grok'un asi doğasını ve alaycılığını onaylamasına rağmen, eleştirmenler, özellikle Musk'ın birkaç gün önce yapay zekayı insanlık için önemli bir tehdit olarak kabul ettiği düşünüldüğünde, yasadışı faaliyetleri teşvik etmenin çok ileri gittiğini savunuyor.

Şu anda yalnızca X Premium'un ücretli aboneleri tarafından kullanılabilen sohbet robotunun gelecekte bağımsız bir uygulamasının yayınlanması bekleniyor. xAI, Grok'un ChatGPT ve Bard gibi ücretsiz olarak kullanılabilen rakiplerini geride bıraktığını iddia ediyor ancak OpenAI'nin GPT-4'ü gibi premium sürümlerin gerisinde kaldığını da kabul ediyor.

Musk'ın tartışmalı özelliklere sahip bir yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürme kararı, sorumlu yapay zeka geliştirme konusunda süregelen tartışmalara yeni bir katman ekleyerek, teknolojik ilerleme arayışında sınırları zorlamanın etik sınırları ve potansiyel sonuçları hakkında soruları gündeme getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.