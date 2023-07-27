Elon Musk'ın yeni platformu X için Android Beta sürümü yayınlandı

Geçtiğimiz hafta ani bir kararla Twitter uygulamasının adını değiştireceğini açıklayan Elon Musk, yeni platform için çalışmalarını hızlandırdı. Ses, video, mesajlaşma ve ödemeler/bankacılık merkezli olacağı belirtilen X platformu için Android Beta sürümü yayınlandı. İşte detaylar… Twitter Beta programına katılan kullanıcılar için X uygulamasının 10.0.0-beta.0 sürümü kullanıma sunuldu. Twitter'ın mavi kuş uygulama simgesi, bazı bildirimler için durum çubuğu simgesi olarak da kullanılan siyah zemin üzerine beyaz X ile değiştirildi. Android uygulaması hala 'Twitter Beta' olarak adlandırılıyor. Ancak Dylan Roussel'imiz tarafından APK'da yapılan bir inceleme, daha sonra bu değişiklik kararlı hale geldiğinde başlatıcı adının 'X' olacağını ortaya koydu. Uygulamanın içinde, Ana sayfa akışının uygulama çubuğunda Twitter'ın eski simgesi yerine X görünüyor. Bununla birlikte Twitter Blue, yalnızca 'Blue' olarak yeniden adlandırıldı. X'in Dinamik Renk temanızı benimseyen bir simgeye sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Uygulamanın paket adının halen com.twitter.android olduğunu belirtelim. Yeni bir uygulama ve listeleme gerekeceği için bunun değişmesi pek olası görünmüyor, çünkü geliştiriciler genellikle geçişten bağımsız olarak insanları yeni bir şey indirmeye zorlamaktan kaçınır. Twitter CEO'su Linda Yaccarino, X platformunu 'her şeyin uygulaması' olarak tanımlıyor. Platformun yapay zeka destekli özelliklere de sahip olacağı belirtiliyor. Siz platformda yapılan değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta ani bir kararla Twitter uygulamasının adını değiştireceğini açıklayan Elon Musk, yeni platform için çalışmalarını hızlandırdı. Ses, video, mesajlaşma ve ödemeler/bankacılık merkezli olacağı belirtilen X platformu için Android Beta sürümü yayınlandı. İşte detaylar…

X Android Beta sürümü kullanıma sunuldu

Twitter Beta programına katılan kullanıcılar için X uygulamasının 10.0.0-beta.0 sürümü kullanıma sunuldu. Twitter'ın mavi kuş uygulama simgesi, bazı bildirimler için durum çubuğu simgesi olarak da kullanılan siyah zemin üzerine beyaz X ile değiştirildi.

Android uygulaması hala "Twitter Beta" olarak adlandırılıyor. Ancak Dylan Roussel'imiz tarafından APK'da yapılan bir inceleme, daha sonra bu değişiklik kararlı hale geldiğinde başlatıcı adının "X" olacağını ortaya koydu.

Twitter'ın yerini alan X neler sunacak?

Uygulamanın içinde, Ana sayfa akışının uygulama çubuğunda Twitter'ın eski simgesi yerine X görünüyor. Bununla birlikte Twitter Blue, yalnızca "Blue" olarak yeniden adlandırıldı. X'in Dinamik Renk temanızı benimseyen bir simgeye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Uygulamanın paket adının halen com.twitter.android olduğunu belirtelim. Yeni bir uygulama ve listeleme gerekeceği için bunun değişmesi pek olası görünmüyor, çünkü geliştiriciler genellikle geçişten bağımsız olarak insanları yeni bir şey indirmeye zorlamaktan kaçınır.

Twitter CEO'su Linda Yaccarino, X platformunu "her şeyin uygulaması" olarak tanımlıyor. Platformun yapay zeka destekli özelliklere de sahip olacağı belirtiliyor.

Siz platformda yapılan değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.