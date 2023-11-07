Elon Musk'ın yapay zeka şirketi XAI, Tesla modellerine Grok entegrasyonunu duyurdu

Elon Musk'ın Mart 2023'te kurduğu yapay zeka şirketi XAI tarafından piyasaya sürülen Grok, Tesla modellerine entegre edilecek. Grok, esprili cevapları ve güncel bilgilere erişimiyle dikkat çekiyor.

Son birkaç yılda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler son derece heyecan verici. Bundan birkaç yıl önce aklımızın ucundan bile geçmeyecek şeyleri ChatGPT ve Google Bard gibi yapay zeka asistanları sayesinde saniyeler içinde yapabiliyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran bu araçlara geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Mart 2023'te kurduğu startup şirketi XAI tarafından piyasaya sürülen Grok da eklendi. Esprili cevapları ile dikkatleri üzerine çeken sohbet botu çok yakında Tesla modellerine de gelecek.

Tesla modelleri için Grok entegrasyonu çok yakında

Elon Musk'ın son projesi ChatGPT ve Google Bard gibi sohbet botlarına bir rakip olarak piyasaya sürülen Grok diyebiliriz. İnsanlığa yardımcı olması için yayına açılan yapay zeka aracı esprili yanıtlarıyla kısa süre içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta xAI'ın mizah sevmeyen kullanıcıların kullanmasını önermediği sohbet botu henüz net bir tarih olmasa da yakın gelecekte Tesla modellerine gelecek.

xAI, testlere ilk olarak Grok-0 adındaki 33 milyar parametreli yapay zeka modeliyle başladı. Bu modelin testleri diğer modellerden nispeten geride kaldı. Örneğin ortaokul seviyesinde matematik problemlerini test eden GSM8k sonuçlarında Meta'nın LLaMa 2 diliyle aynı seviyedeydi.

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Çok daha gelişmiş ve şu anda kullanıcılara sunulan Grok-1 modeli ise matematik ve kodlama alanındaki çeşitli akademik testlerde değerlendirildi. Buna göre aynı matematik testinde ChatGPT 3.5'ten ve LLaMa 2'den daha iyi sonuçlar elde ettiği görüldü.

Grok, ayrıca Macaristan'ın matematik alanındaki lise finallerine de sokuldu. Buna göre sınavı yüzde 59 başarıyla geçerken, Claude-2 yüzde 55 ve GPT-4 ise yüzde 68 oranında başarılı oldu. Elon Musk, Grok'un diğer dillere kıyasla önemli ölçüde daha az veri ve kaynakla eğitildiğinin altını çiziyor.

Grok'un diğer modellere kıyasla en önemli avantajı, Twitter'da bulunan bilgi ve veriler aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgi toplayabilmesi. Bu, Grok'un sosyal medya ve internete erişimi olmayan sohbet botlarına göre güncel olaylar hakkında bilgi edinebilmesini sağlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yakında Tesla modellerine de gelecek yapay zeka Grok sizce ChatGPT gibi başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!