Elon Musk'ın Twitter (X) Takipçilerinin Çoğu Sahte İddiası

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana platformda yaptığı değişikliklerle gündemde kalmayı başardığı belirtiliyor. İddialara göre Musk'ın 153 milyondan fazla takipçisinin çoğunun sahte olduğu ortaya çıktı. Bu takipçilerin platformda hiç aktif olmadığı ve Musk'ın bot sorununu çözememesi de eleştiriliyor.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Twitter (X) üzerinde yaptığı değişikliklerle gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü iş insanı platformda yaptığı yeniliklerden farklı olarak bu kez ilgi çekici bir konuyla gündeme geldi. İddialara göre Elon Musk, X üzerindeki takipçilerinin çoğu sahte olabilir.

Elon Musk'ın 153 milyondan fazla takipçisinin çoğu sahte!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından bu yana platform üzerinde her türlü yeniliği denedi. En son da platformun ismini ve logosunu değiştirerek kullanıcıları büyük bir şokla karşı karşıya getirdi. Ünlü isim Twitter ismini X yaparken klasik haline gelen kuş logosunu da X logosuna dönüştürdü.

Tüm bunlar olurken Elon Musk, platformdan yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirdi. Bunun sonucunda da gün geçtikçe Twitter (X) üzerindeki takipçi sayısından büyük bir artış oldu. Ancak bunu hiç kimse anormal bir durum olarak görmedi.

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Bugün ortaya çıkan iddialar ise oldukça dikkat çekici. Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'da (X) şu anda 153,7 milyon takipçiye sahip. Bir internet sitesi, takipçiler üzerinden bir analiz yaptı. Analiz sonucunda ise Elon Musk'ın X'teki 153 milyondan fazla takipçisinin önemli bir kısmının sahte olduğu ortaya çıktı. Bunun dışında bu takipçilerin platformda hiç aktif olmadığı da görülüyor.

İddialara göre Musk'ın takipçilerinin yüzde 25'i Twitter'ı satın almasından sonra hesap açtı. Yüzde 41'i ise bir tane bile gönderi atmadı. Takipçilerin yüzde 42'si ise hiçbir şekilde bir takipçiye sahip değil. Ünlü isim sürekli olarak platformun kullanıcı rekoru kırdığını ve bu sayının her geçen gün arttığını söylüyor. Ancak bu iddialar sözlerinin gerçekliğini sorgulatır nitelikte.

Twitter (X) üzerinde uzun zamandır çözülemeyen bir bot sorunu var. Bu sorun ise özellikle Elon Musk'ın platformun yeni sahibi olmasından sonra daha da arttı. Çoğu kullanıcı ise Musk'ın botları ortadan kaldırmak için iyi bir mücadele veremediğini ifade ediyor.

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