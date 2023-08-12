Elon Musk'ın Twitter'ı X olarak değiştirmesinin nedeni açıklandı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, isim ve logo değişikliği yaparak gündemde kalmaya devam ediyor. Twitter'ın isim değişiminin nedeni, CEO Linda Yaccarino tarafından açıklandı. Yeni isim olan X, Elon Musk'ın uygulama vizyonunu yansıtıyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter (X), son zamanlarda gündemden düşmek bilmiyor. Sosyal medya platformunu satın almasıyla birlikte yapmadığı değişiklik kalmayan Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter ismini ve logosunu değiştirdi. Bununla birlikte hiç kimse ismin neden değiştiğini anlayamadı. Peki Twitter'ın (X) isim değişiminin nedeni ne? İşte nedeni!

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Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda her zaman Twitter olarak bildiğimiz uygulamanın ismini ve logosunu değiştirdi. Bomba etkisi yaratan bu haber birçok kullanıcıyı şaşırttı. Bununla birlikte Musk, Twitter'ın hem ismini hem de logosunu "X" olarak değiştirdi.

Musk'ın yaptığı bu değişiklik pek çok kullanıcının tepkisini çekti. Ayrıca kullanıcılar Twitter'ın eski ismi ve kuş logosunun geri dönmesi için pek çok paylaşım yaptı. Bununla birlikte platformun isminin ve logosunun neden değiştiğiyle ilgili hiçbir açıklama olmadı.

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Yeni ismiyle X Ceo'su Linda Yaccarino, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında ise şirketin neden Twitter ismini kaldırmaya karar verdiğini belirtti. Ceo'nun açıklamasında bu kararın, Elon Musk'ın uygulama vizyonunu yansıttığını söyledi.

"Elon uzun bir süredir her şey uygulaması olan X hakkında konuşuyor. Şirkete katıldığımı duyurduğumuzda bile Twitter'ı "her şey" uygulaması olan X'e dönüştürmek için Elon ile ortak olmak üzere şirkete katılıyordum."

Haziran ayında Twitter Ceo'su olan Linda Yaccarino, Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana bunun için çalıştığını da ifade etti. Bununla birlikte CEO şirketin kullanıcılar, arkadaşlar ve içerik üreticiler arasında ödeme yapılmasını sağlama planlarının altını çizdi.

"Yeniden markalaşma, gerçekten Twitter'dan bir kurtuluşu temsil ediyordu. Eski bir zihniyeti ve düşünceyi geride bırakmamıza izin veren bir özgürlük. (…) Nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl eğlendiğimizi, nasıl işlem yaptığımızı tek bir platformda değiştirecek."

Peki, siz Twitter isim değiştirme nedeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!