Elon Musk'ın Twitter'ı X'e dava açıldı!

Gündemden düşmek bilmeyen Elon Musk, Twitter'ı satın almasından itibaren dur durak bilmiyor. Platformun adını X olarak değiştiren ünlü isim, sahibi olduğu son şirketi X (Twitter) üzerinden önemli bir dava ile karşı karşıya kaldı. İşte davanın nedeni!

X'e marka haklarının ihlali davası açıldı!

Twitter'ı satın aldığı andan itibaren platform üzerinde birçok değişiklik yapmayı planlayan Elon Musk, yine şaşırtmadı. Son olarak platformun ismini ve logosunu değiştirmesiyle gündemde bomba etkisi yaratan CEO, dava edildi.

Daha öncesinde Elon Musk'ın Twitter'ın ismini X olarak değiştirmesi nedeniyle birçok sorunla karşılaşabileceği haberleri yer aldı. Bunun sebebinin ise şirketin oldukça önemli ve popüler bir marka olması. Ayrıca önceden 1000'e yakın markanın X lisansı almış olması.

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Çıkan son haberler ise Elon Musk'ın gerçekten de başı belaya girdiğini gösteriyor. Haberlere göre ABD'de "X Social Media" adını resmi olarak kaydeden bir reklam ajansı, X'e dava açtı. Söz konusu ajans Musk'ın şirketinin marka haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Ek olarak şirket, bu ihlalin haksız bir rekabete ve çeşitli ticari uygulamaya yol açtığını savunuyor. Reklam şirketine göre X, Elon Musk'ın yaptığı yenilikler ve değişikliklerden dolayı zaten gelir olarak bir kayba uğradı.

Bu süreçle birlikte birçok kişinin aklına X'in adının tekrar değişip değişmeyeceği geldi. Yetkililer, söz konusu isim değişikliğinin olup olmayacağı hakkında herhangi bir şey söylemek için oldukça erken olduğunu belirtiyor. Ancak dava konusunda X Social Media'nın kazanma ihtimalinin düşük olduğunu da ekliyorlar.

Peki, siz X dava olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X'in adı tekrar değişir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!