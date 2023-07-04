Elon Musk'ın Twitter'daki sınırlamaları tartışılıyor

Geçtiğimiz hafta sonu Twitter'a getirilen tweet görüntüleme sınırlamaları ve Elon Musk'ın yapay zeka şirketlerine yönelik önlemleri tartışılıyor. Bilişim Avukatı Görkem Gökçe, sınırlamaların platformun güvenliği ve kullanıcı deneyimini koruma amacına hizmet ettiğini belirtti. Ancak sınırlamaların adil ve yasalara uygun bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Twitter'da birçok kullanıcının, 'kullanım limiti aşıldı' uyarısıyla karşılaşması ve profillerine erişim problemi yaşamasının ardından Elon Musk bir açıklama yaparak aşırı veri çekme ve sistem manipülasyonlarını önlemek amacıyla geçici sınırlamalar uyguladıklarını duyurmuştu. Buna sınırlamaya göre doğrulanmamış hesaplar, günlük olarak sadece 600 tweet görebilecek, eğer bu 600 sınırı aşılırsa, bir sonraki güne kadar aynı tweetleri görebilecekti. Ancak gelen tepkiler üzerine Elon Musk sınırlamayı önce 800 tweete ve daha sonra da 1000 tweete çıkardı. Ayrıca, sınırlamanın kaldırılması için kullanıcıların Twitter Blue paketlerine üye olması istendi. Twitter'a getirdiği sınırlamalar başta teknoloji ekosistemi olmak üzere genel olarak tüm kesimler tarafından eleştirilse de Musk bu değişikliği 'Birkaç yüz kuruluş (belki de daha fazlası) Twitter'da son derece agresif bir şekilde veri kazıyor ve hatta gerçek kullanıcı deneyimini etkiliyor' sözleriyle savunmuştu.

"BU TÜR SINIRLAMALAR GEREKLİDİR"

Kötü niyetli faaliyetleri önlemek açısından bu tür sınırlamaların gerekli olduğunu savunan Av. Görkem Gökçe konu ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Elon Musk'ın, yapay zeka platformlarının veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için Twitter'da sınırlamalar getirmesini, platformun güvenliği ve kullanıcı deneyimini koruma amacına hizmet etmesi açısından olumlu olarak değerlendiriyorum. Bu tür sınırlamalar, veri çekimine yönelik kötü niyetli faaliyetleri sınırlamak ve Twitter'ın sağlıklı bir iletişim ortamı olmasını sağlamak için gereklidir. Hukuki açıdan, Twitter platformunun, kullanıcılarının gizlilik haklarını ve fikri mülkiyet haklarını koruma sorumluluğu vardır. Bu çerçevede, veri çekimiyle ilgili olarak kullanıcıların rızası ve platformun kullanım şartlarına uyum sağlanması gereklidir. Twitter'ın bu sınırlamaları belirlerken, kullanıcı gizliliği, fikri mülkiyet hakları ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uyumu gözetmesi önemlidir."

"SINIRLAMALAR KEYFİ VEYA SEÇİCİ OLARAK UYGULANMAMALI"

Sınırlamaların uygulama aşamasında adil bir şekilde yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Gökçe, "Sınırlamaların keyfi veya seçici olarak uygulanmaması, tüm kullanıcıların eşit şekilde etkilendiği bir yaklaşım benimsenmesi gerekliliğinin de altını çizmek isterim. Ayrıca, sınırlamaların yasalara ve temel haklara uygun olması, ifade özgürlüğü gibi temel hakları sınırlamamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Özetle, Elon Musk'ın yapay zeka şirketlerinin veri çekimi ve sistem manipülasyonlarını önlemek amacıyla getirdiği sınırlamaları platformun güvenliği ve kullanıcı haklarının korunması perspektifinden görmemiz gerek. Bu sınırlamaların, yasalara uygun, adaletli ve etik bir şekilde uygulanması ise işin en kritik tarafıdır" diye konuştu.

MUSK YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNİ SUÇLUYOR

Musk'ın bahsettiği şirketler genel olarak yapay zeka alanında faaliyet gösteriyor. Son aylarda yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde ilerlemesi durumunda potansiyel tehditler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunan Elon Musk, bir süredir ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Bard gibi büyük dil modellerinin eğitimi için Twitter'dan yasadışı şekilde veri topladığı iddiasıyla yapay zeka şirketlerini suçluyor. Musk ayrıca yapay zekanın potansiyel olarak insanlığın geleceği üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyor.