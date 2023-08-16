Elon Musk'ın Starlink uyduları Van semalarında göründü

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Van semalarında görüntülendi. Türkiye'nin birçok şehrinde akşam saat 20.50 sıralarında gökyüzünde ortaya çıkan ışıklar merak uyandırdı. Tek sıra halinde ilerleyen ışık noktaları İpekyolu ilçesindeki vatandaşların heyecanlanmasına neden oldu. 5 dakika boyunca gökyüzünde görünen Starlink uydularını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.