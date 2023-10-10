Elon Musk'ın Starlink'i Zambiya'da başladı

Elon Musk'ın uzaydan internet hizmeti Starlink, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Afrika ülkelerinde gitgide yaygınlaşan Starlink, son olarak Zambiya içini erişilebilir hale geldi. Bu, Zambiya'nın Starlink ağına kavuşan altıncı Afrika ülkesi olduğu anlamına geliyor.

Starlink ağı artık Zambiya'da

SpaceX, uydu internet hizmetini Zambiya'da resmen başlattığını açıkladı. Güney Afrika ülkesinde uygun fiyatlı ve yüksek hızlı genişbanta erişim sağlayacağını ifade etti.

Bilmeyenler için Starlink, internet bağlantısını dünya çapında sağlamak için alçak yörüngedeki uydulardan oluşan bir takımyıldızı kullanıyor. Bu hizmet, kablo altyapısına sahip olmayan kırsal bölgelere internet erişimi getiriyor.

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Resmi rakamlara göre Zambiya nüfusunun sadece yüzde 44'ü internete erişebiliyor ve hızlar genellikle çok yavaş. Starlink ise ülke genelindeki kullanıcılara 200 Mbps'ye varan sınırsız internet sunarak dijital uçurumu kapatmayı hedefliyor.

Ülkedeki aylık abonelik fiyatı ise 37 dolardan başlıyor. Ancak kullanıcıların bir kereliğine terminal (çanak ve Wi-Fi yönlendirici) alması gerekiyor. Bunun da fiyatı 500 dolar civarında. Afrika'daki kablolu bağlantının aylık 50 dolar seviyesinde olduğunu da belirtmek lazım.

SpaceX; Starlink'in kırsal kesimdeki okulları, hastaneleri ve evleri birbirine bağlayarak Zambiya'da geniş kapsamlı bir hizmet sağlayabileceğini düşünüyor. Şu anda Starlink'in Afrika için Nijerya, Kenya, Mozambik, Ruanda ve Malavi'de de olduğunu belirtelim.

Öte yandan bir süredir SpaceX ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerin Türkiye'de Starlink hizmeti için görüştüğünü belirtelim. Henüz her iki taraftan da resmi açıklama gelmiş değil ancak kullanıcılar merakla bekliyor.