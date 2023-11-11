Elon Musk'ın SpaceX Şirketi Güvenlik İhlalleriyle Gündemde

Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX, Mars roketi Starship'in inşası sırasında bildirilmemiş yüzlerce işçi yaralanması ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialarla çalkalanıyor. Musk'ın güvenlik kurallarına uymadığı ve sarı yeleklerin kullanımını engellediği belirtiliyor.

Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX, ilginç iddialar ile çalkalanıyor. Reuters tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre, Mars roketi Starship'in inşası sırasında henüz bildirilmemiş yüzlerce işçi yaralanması yaşandı ve onlarca kişi hayatını kaybetti. Hatta Musk'ın "açık renkleri sevmediği" için sarı yeleklerin kullanımını engellediği belirtildi.

Elon Musk, SpaceX'te güvenlik kurallarına uymuyor

SpaceX'in tesisleri son haftalarda inceleme altına alındı. İddialara göre CEO Elon Musk, roket testleri sırasında temel güvenlik uygulamalarına uymayı reddetti. Henüz bu konu hakkında konuşmamış olsa da, bazı kişileri zorla işten çıkardığı bile söyleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren eski SpaceX çalışanları, Reuters'a yaptıkları açıklamada Musk'ın ilginç isteklerde bulunduğunu belirtti. Bazı zamanlar ise SpaceX tesislerine yaptığı ziyaretler sırasında alev silahıyla oynadığını iddia etti. Hatta açık renklerden hoşlanmayan Musk'ın işçilerin sarı güvenlik yelekleri giymesini istemediği aktarıldı.

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İddiaya göre Musk, güvenlik sarısını beğenmedi ve makinelerin siyah veya mavi gibi koyu renklere boyanmasını istedi. Eski SpaceX amirleri, Musk'ın bazı işçilere sarı yelek giymemeleri konusunda uyarıda bulunduğunu doğruladı.

Reuters soruşturması, SpaceX'in 2014'ten bu yana henüz rapor edilmemiş 600 işçi yaralanması yaşadığını ortaya koydu. Bunların arasında fiziksel kayıpla sonuçlanan sekiz kazanın da bulunduğunu iddia etti. Ancak SpaceX veya Musk konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

Musk'ın daha önce çalışanlara birçok kez yoğun baskı yaptığı ve herkesi ofiste görmek istediğini söylediğini biliyoruz. Bazı çalışanlar ise SpaceX'in Mars hedefleri için acele etmesinin güvenlik zaafiyeti yarattığını bildirdi.

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