Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın adı ve logosu değişiyor!

Elon Musk, yaptığı açıklamayla Twitter'ın adının ve logosunun değişeceğini belirtti. Yeni X'in kullanıcılara neler sunacağı henüz bilinmiyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, yine gündemde olmayı başardı. Elon Musk, yaptığı açıklamayla Twitter'ın adının ve logosunun değişeceğini belirtti. Bununla birlikte kullanıcılar yeni X ile karşı karşıya kalacak. Peki Twitter'ın yerini alan X kullanıcılara neler sunacak?

X, "her şeyin uygulaması" olacak!

Elon Musk, yaptığı bir paylaşımla tekrar sosyal medya gündemine oturdu. Twitter'ın sahibi olan Musk, yaptığı açıklamayla Twitter'ın adının ve logosunun değişeceğini belirtti. Bunun sonucunda ise Elon Musk, geçtiğimiz gün platformun yeni isminin X olacağını duyurdu. Ayrıca platformun logosunu da paylaştı.

Tüm bu köklü değişikliklerle birlikte platformun içerik olarak da değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Yeni X'in kullanıcılara ne gibi özellikler sunacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Twitter'ın yeni CEO'su olan Linda Yaccarino, yaptığı açıklamada X'e dair bilgiler verdi.

Yarın görünce şaşırmayın: Twitter adı ve logosu değişebilir!

CEO'nun açıklamasına baktığımızda platformun birçok kullanımı aynı anda bizlere sunacağı anlaşılıyor. Açıklamada yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"(…) Twitter, büyük bir izlenim bıraktı ve iletişim kurma şeklimizi değiştirdi. Şimdi X daha da ileri giderek küresel kent meydanını dönüştürecek. X; fikirler, ürünler, hizmetler ve fırsatlar için bir pazar yaratan ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli sınırsız iletişimin gelecekteki halidir. Yapay zeka tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak. (…)"

CEO'ya göre yeni X, "her şeyin uygulaması" olarak hizmet verecek. Peki, her şeyin uygulaması derken kastedilen ne? Bazılarına göre Elon Musk'ın yeni projesi, Çin'in uygulaması olan WeChat'e benzeyecek. Yani uygulamada anlık mesajlaşma, ödeme işlemleri ve sosyal ağ kullanımı aynı anda olacak.

Peki, siz Twitter yeni X hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!