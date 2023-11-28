Elon Musk'ın Neuralink Projesi İçin 323 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, insan beynine bilgisayarla bağlanarak etkileşim sağlamayı amaçlayan bir proje. Şirket, geçtiğimiz haftalarda ek 43 milyon dolar yatırım topladı ve toplam yatırım miktarı 323 milyon dolara ulaştı.

Son zamanların gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Elon Musk, ayrıca Neuralink ile de gündemi sarsıyor. Musk, Neuralink şirketi ile insanların beynine bir cihaz takmayı ve bu cihaz sayesinde de kişilerin internete erişmesini amaçlıyor. Bugün ise ünlü ismin Neuralink için ne kadar yatırım topladığı ortaya çıktı.

Elon Musk, Neuralink projesi için toplam 323 milyon dolar yatırım aldı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir projeyle karşımıza çıkıyor. Şirketin amacı, insan beynine bilgisayarla bağlanarak etkileşim sağlamak. Önümüzdeki sene insanlı deneylere başlamayı planlayan Musk'ın bu proje için ne kadar yatırım topladığı da ortaya çıktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvuruya göre Neuralink, geçtiğimiz haftalarda risk sermayesi olarak ek 43 milyon dolar topladı. Bu yatırımın başında ise yatırımcı milyarder Peter Thiel yer aldı. Söz konusu bu ek yatırımla birlikte şirketin toplam yatırımı 323 milyon dolar oldu.

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Neuralink, geçtiğimiz sene verilen izinle birlikte insanlı deneyler için hazırlıklarını yapıyor. İlk deney klinik deney olacak ve bu deneyde 11 kişi yer alacak. Şirketin yapıla son klinik çalışmasında ise büyük bir tartışma çıktı.

Bu tartışmada 12 maymunun beynine çip takıldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte bu süreçte komplikasyonlardan ve çalışmaya bağlı olan sorunlardan dolayı uyutulmak zorunda kaldıkları ifade edildi. Bu da beraberinde birçok tartışmaya getirdi.

Öte yandan şirketin insanlı deneyler için ise teknoloji güvenliğini de göz önüne alarak felçli hastaları kullanmak istediği ortaya çıktı. Bunun için de öncelikle 12 hastaya Link adı verilen cihaz yerleştirilecek. Bu süreç ise birkaç saat sürecek. Ayrıca şirketin amacı gelecek yıl 11 kişiyi ve 2030 yılına kadar da 22 binden fazlasını çalıştırmak.

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