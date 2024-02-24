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Elon Musk'ın Neuralink Girişimi Yasal Sorunlarla Karşı Karşıya

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Son dönemin popüler iş insanı Elon Musk'ın Neuralink girişiminin, birçok yasal sorun yaşadığı konuşuluyor. Şirket insan beynine çip takarak zihinsel fonksiyonları artırmayı başardığını açıklasa da, bu durum etik endişeleri sindirmeye yetmeyecek gibi görünüyor.

Son dönemin popüler iş insanı Elon Musk'ın Neuralink girişiminin, birçok yasal sorun yaşadığı konuşuluyor. Şirket insan beynine çip takarak zihinsel fonksiyonları artırmayı başardığını açıklasa da, bu durum etik endişeleri sindirmeye yetmeyecek gibi görünüyor.

Beyinle fiziksel olarak tam entegre olacak böylesine bir sistemin, ileriki dönemde ciddi sorunlar yaratabileceğini savunan aktivistler de mevcut. Musk ise şu ana kadar bu eleştiriler için doyurucu bir cevap verememiş gibi görünüyor. İşte tüm detaylar…

Neuralink, yasal sorunlar mı yaşıyor?

Neuralink'in bazı yasal izinleri almakta zorluk yaşadığı daha önceden biliniyor. Özellikle insanlar üzerinde yapılan bilimsel deney, birçok kez reddedilmişti. Hatta bazı deneyleri yasal izni olmadan yaptığı iddia edilen şirket, ilk kez 2023'ün mayıs ayında insanlar üzerinde çalışma izni alabildi.

Bu gelişmeyle birlikte birçok kişi beynine çip taktırabilmek için sıraya girdi. Gelen aşırı talep, bazı yasal mercilerin insanların haklarını mı koruduğunu, yoksa onları bir haktan mahrum mu ettiğini bizlere sorgulatmıştı.

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Ayrıca başta maymunlar olmak üzere birçok hayvan üzerinde birtakım testler gerçekleştiren Neuralink, bu konuda da birçok suçlamaya maruz kalmıştı. Deneye katılan hayvanların ciddi sağlık sorunları yaşadığı, hatta bazılarının hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Elon Musk ise bu suçlamalara yanıt olarak, sadece ölümcül hastalığı olan hayvanları deneylerinde kullandıklarını söylemişti. Ek olarak bazı uzmanlar, böyle araştırmalar tüm insanlığa yarar sağlayacağı için, yapılan testlerdeki etik ihlallerin görmezden gelinmesi gerektiğini savunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Neuralink ne yapmalı? Siz beyninize çip takılmasına izin verir miydiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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