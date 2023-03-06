Elon Musk'ın başı belada: Rekabet Kurulu'ndan Twitter cezası!

Son dönemde gündemden düşmeyen sosyal medya uygulamalarından biri de Twitter. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara satın alınan platform, şu sıralar öncekinden farklı bir anlayışla ve politikayla yoluna devam ediyor. Kısa bir süre önce konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, Elon Musk'a satın alım sürecinde gerekli kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezası kesti.

Rekabet Kurulu Elon Musk'a ceza kesti

Geçen yıl olaylı bir sürecinin ardından sosyal medya platformu Twitter'ı satın almayı başaran Elon Musk'ın başı son dönemde açılan soruşturmalarla belada. Son olarak Rekabet Kurulu, Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemleri kendilerinin izni olmadan yaptığı gerekçesiyle iş insanına para cezası verdiğini açıkladı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Kurul, ilgili Twitter'ın tek kontrolünün devralınması işleminin 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu yönünde karar verdi. Öte yandan işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmaması nedeniyle işleme izin verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Elon Musk etkisi: Twitter eskisi kadar güvenli değil

Elon Musk'a verilen ceza tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Zira Rekabet Kurulu, dosya konusu olan işlemin kurulun izni olmadan gerçekleştiği gerekçesiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinde yer alan, "İzne tabi birleşme ve devralmaların Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi" ifadesi doğrultusunda iş insanına 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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