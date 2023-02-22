Elon Musk'ın başı belada: 55 milyar dolar inceleme altında!

Elon Musk'ın 2018 yılında yaptığı Tesla açıklamaları başını ağrıtmaya devam ediyor. Yatırımcılar, zarara uğradıkları gerekçesiyle dava açtı. Bir Tesla hissedarının avukatları, geçtiğimiz gün bir Delaware yargıcına, şirketin yönetim kurulu tarafından CEO Musk için tavsiye ettikleri 55 milyar dolarlık tazminat ödeme paketini yanlış tanıttıklarını söyledi.

Avukatlar, Musk'ın kazançlı tazminat planını hak etmediğini söyledi

Avukat Greg Varallo, salı günü Delaware'de bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada, kurul üyelerinin vekalet açıklamalarının yarı gerçekler olduğunu ve bunun Musk için bir ödül olacağını söyledi. Bunun ardından Yargıç Kathaleen St. J. McCormick davaya jüri olmadan karar verecek.

Avukat, şirketin yönetim kurulunun Musk'a verdiği ve potansiyel olarak 55 milyar dolardan fazla değere sahip olan tazminat paketini geçersiz kılmaya çağırdı. Ayrıca hissedarın avukatları, tazminat paketinin Musk tarafından dikte edildiğini savundu.

Elon Musk, Twitter'ın tartışmalı kararı için açıklama yaptı!

Musk ise daha önceki duruşmalarında tazminatın belirlenmesinde hiçbir role sahip olmadığını ve miktarın hesaplanma sürecini anlamadığın ifade etti. Bununla birlikte Avukat Varallo, Musk'ın geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasını öne sürdü. Bu satın alımdan sonra da Tesla'da yarı zamanlı bir CEO olduğunu ve tarihteki en kazançlı tazminat planını hak etmediğini belirtti.

Elon Musk, mahkeme dosyalarına göre Tesla yönetim kurulunun ödeme teklifini incelemesinden korkmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra ödeme paketinin ayrıntılarını değiştirme sürecini "Kendime karşı müzakere ediyorum" şeklinde tanımladı.

Tüm bunların yanı sıra kurulun, "süreç ne olursa olsun planın veriliş ve alınışlarının tamamen ifşa edildiği" görüşü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca davadaki en önemli konunun da bu olduğunu belirttiler.

Peki, siz Elon Musk ödeme planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!