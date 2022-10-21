Elon Musk'ın acımasız Twitter planları: Neşteri vuruyor!

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan birisi olan Twitter, son dönemde platform dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şirketin Elon Musk ile girdiği satın alma girişimi ve sonrasında yaşananlar, şirketin gündemde kalmasına neden oluyor. Görünen o ki süreç, tüm çalkantısıyla devam ediyor.

Elon Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75'ini işten çıkarmak istiyor

Elon Musk, Twitter şirketini satın aldığında bazı köklü değişikler yapacağının sinyalini vermişti. Hatta bazı alanlarda yeni işe alımlar bazılarında da işten çıkarmalar olacağını paylaşmıştı. Ancak, değişim oldukça köklü olacak gibi duruyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı alma süreci tamamen arapsaçına dönmüş durumda. Önümüzdeki günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor. Öte yandan Musk, CEO'su olduğu şirketler adına bazı planlar oluşturdu. Washington Post'ta yer alan bir rapora göre olası satın almada yaklaşık 5.600 Twitter çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

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Bu sayı şirketin yüzde 75'ini ifade ediyor. Bunun nedeni sadece değişim amaçlı değil. Twitter, diğer dev şirketlerde de olduğu gibi küçülme yoluna gidecek. Elon Musk, Tesla'da da büyük ölçüde küçülmeye gitmişti. Ekonomik dalgalanmaların farkında olup kıyıma giden tek kişi Elon Musk değil.

Küresel ekonomik kriz beklentileri, büyük şirketleri bazı önlemler almaya yönlendiriyor. Tesla, Meta, Google Ford Apple ve daha birçok şirket dalgalanmalardan en az hasarla çıkabilmek için küçülme yoluna gidiyor. Elon Musk, Twitter anlaşması gerçekleşirse sosyal medya platformunda da kıyım başlayacak gibi duruyor.