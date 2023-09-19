Elon Musk ileride X kullanıcılarının platforma girmek için ücret ödeme zorunda kalabileceklerini söyledi

Elon Musk, Twitter'ın ücretli bir hizmet olabileceğini açıkladı. Musk, platformu botlarla mücadele amacıyla ücretlendirmeyi düşünüyor. Türkiye'de X Premium olarak sunulan bu hizmetin aylık ücreti 150 TL, yıllık ise 1569,99 TL. Elon Musk, Forbes'a göre dünyanın en zengin kişisi.

Sosyal medya devi Twitter'ın sahibi Elon Musk, platformun gelecekte ücretli bir hizmet olabileceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir panelde ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında bu konuyu gündeme getirdi. Aynı zamanda Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Musk, " Twitter'ın kullanımı için küçük bir aylık ücret almayı düşünüyoruz" dedi.

Musk, Twitter'ı 2022 yılında 44 milyar dolara satın aldıktan sonra platformu çeşitli değişikliklere tabi tutmuştu. Öncelikle Twitter'ın logosunu, adını ve adresini "X" olarak değiştirmişti. Ardından platformda yaygın olarak kullanılan "mavi tik" doğrulama işlemini ücretli hale getirerek bunu Twitter Blue adını verdiği bir avantajlı abonelik sistemi haline getirdi.

Musk, ücretli bir Twitter hizmetinin ana hedefinin botlarla mücadele olduğunu vurguladı. Botların sosyal medyadaki istenmeyen etkisini azaltmak için ücretli bir sistem, otomatik hesapları sınırlayabilir ve platformun daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmasına yardımcı olabilir.

Ücretlendirme politikaları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Türkiye'de X Premium adıyla sunulan bu hizmetin aylık 150 TL, yıllık ise 1569,99 TL olduğu biliniyor.

ABD merkezli Forbes dergisinin verilerine göre, Elon Musk şu anda dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor.