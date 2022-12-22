Elon Musk hızını alamadı! Tesla'da kıyım başlıyor

Elon Musk, Tesla için yeni bir işten çıkarma dalgası uygulamaya hazırlanıyor. Tüm işe alımların durdurulduğu bildirildi.

Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketteki çalışanların yarısından fazlasını işten çıkaran Elon Musk'ın, Tesla için benzer bir karar aldığı belirtildi. Elektrikli otomobil devinin işe alımları durduracağı ve 2023'ten itibaren yeni bir "işten çıkarma dalgası" uygulayacağı iddia edildi.

Tesla'nın yeni işe alımları durduracağı söyleniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik koşullar yakın zamanda düzelecek gibi görünmüyor. Bu baskı birçok şirketin küçülmesine yol açıyor. Tesla'nın ise çalışan sayısını azaltacağı ve giderlerini düşürmek için yeni önlemler alacağı belirtildi.

Elon Musk'tan Tesla yöneticilerine gönderilen son mesajda işe alımların dondurulması istendi. Buna ek olarak, tüm ekiplerin 2023'ün ilk çeyreğinde işten çıkarmalara hazır olması gerektiği ifade edildi.

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Tesla dahil olmak üzere birçok şirket yıllar içinde hızla büyüdü. Buna karşılık ekonomik durgunluklar ise devasa işten çıkarmalara yol açaçıyor. Örneğin Haziran ayında Elon Musk, Tesla yöneticilerinden tüm işe alımları durdurmalarını ve çalışanların yüzde 10'unu işten çıkarmalarını istedi.

Çin'den ABD'ye kadar farklı ülkelerde yeni fabrikalar açan ve dolayısıyla binlerce kişiyi işe alan Tesla'nın böyle bir karar uygulaması endişe verici görünüyor. Yine de, Elon Musk'ın Haziran ayında yaptığı çağrının uzun süreli olmadığını ve yılın ikinci yarısında yeniden işe alımlara başladığını hatırlatalım.

Öte yandan, Tesla Türkiye geçtiğimiz günlerde yeni iş ilanlarını yayınladı. Türkiye'de açılan ilanlarda otomotiv mekanikeri/teknisyeni, servis danışmanı, parça danışmanı ve Tesla Advisor (Tesla satış danışmanı) arandığı bildirildi.

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