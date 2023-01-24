Elon Musk hakim karşısına çıktı! Milyar dolarlık zarar suçlaması

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın 2018 yılında attığı bir tweet'ten dolayı açılan davada ikinci duruşma gerçekleşti. Milyarder, duruşmada pek çok açıklama yaptı. Musk, yaptığı paylaşımın şaka olmadığını belirtti Ayrıca o dönemde Tesla'yı satın almak amacıyla SpaceX'teki hisselerini de satabileceğini söyledi. İşte detaylar!

Musk, Tesla hisselerini 420 dolar karşılığında satın almayı düşündüğünü söyledi

Elon Musk, geçtiğimiz gün 2018 yılında attığı tweet nedeniyle açılan borsa dolandırıcılığı davasının ikinci duruşmasına çıktı. Attığı tweet'te Musk, Tesla hisselerini 420 dolar karşılığında satın almayı düşündüğünü ve bunun için finansman da sağladığını belirtti.

Açıklama karşısında işlem yapan ve sonrasında hayal kırıklığına uğrayan Tessa hissedarları ise Musk'ı odağına aldı. Bununla birlikte Musk'ın yalan söylediğini, Tesla'yı satın almadığını ve milyar dolarlık para kaybı yaşadıklarını ifade ettiler.

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Musk'ın avukatları ise bu paylaşımın önemli olmadığını söyledi. Ayrıca ünlü iş insanının açıklama yaparken yanlış kelimeler seçtiği için böyle şeyler yaşandığını belirtti. Davacı tarafın avukatları için ise durum daha farklı. Onlara göre Musk bu paylaşımı bilinçli olarak yaptı. Bu da Tesla hisselerinde dengesizliklerin meydana gelmesine neden oldu.

Bununla birlikte Musk, yaptığı paylaşımdaki "finansman sağlandı" söyleminin nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında da SpaceX hisselerini işaret etti. Tesla ile hisse satışının tüm hisseleri satın alabilecek bir güce sahip olduğunu belirtti.

Tüm bunların yanı sıra Musk'a en merak edilen sorulardan biri soruldu. 420, Elon Musk'ın bazı zamanlar kullandığı uyuşturucu maddeyle ilgili ilişkili olan bir sayı. Tesla hissedarlarının avukatları ise duruşmada, 420'nin bilinçli bir seçim olup olmadığını sordu. Ünlü iş insanı ise bunun bir rastlantı olduğunu belirtti.

Davayı kaybetmesi durumunda Elon Musk, oldukça zorlu bir süreç geçirecek gibi duruyor. Bunun nedeni de 1 milyar dolarlık bir tazminat sonucunun olması. Ayrıca para kaybının dışında itibar kaybının da olacağı iddia ediliyor.

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