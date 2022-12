Elon Musk geri adım attı!

Geçtiğimiz günlerde "Elonjet" isimli Elon Musk'ın jetinin konumunu paylaşan hesap askıya alındıktan sonra, ünlü milyarder bunun haberini yapan birkaç gazeteciyi de platformdan engelledi. İlk olarak bu gazetecilerin platformdan 7 gün boyunca yasaklandığını duyuran Musk, bu konuda geri adım attı. İşte detaylar…

Elon Musk yaptığı anketten sonra hesapları eski haline getirdi!

Elon Musk, Doxxing olarak tabir edilen kişisel bilgilerin kamuya açık şekilde paylaşılması eylemini gerçekleştirdikleri sebebiyle gazetecilerin hesaplarını askıya aldı. Ardından gelen tepkiler üzerine anket açan milyarder, ankette hesapların ne zaman açılması gerektiğini sordu. "Şimdi" ve "7 gün sonra" şeklinde iki seçeneği bulunan ankette 3.1 milyon kullanıcı oy kullandı. Kullanıcıların yüzde 58,7'si askıya almanın şimdi kaldırılması şeklinde oy kullanırken, yüzde 41,3'ü ise 7 gün cezalarını çekmeleri yönünde oy verdi.

Hesapları askıya alınan gazeteciler arasında The New York Times'tan Ryan Mac, CNN'den Donie O'Sullivan, The Washington Post'tan Drew Harwell, Mashable'dan Matt Binder, The Intercept'ten Micah Lee gibi isimler bulunuyor. Gazetecilerin hesapları, Musk'ın özel jetinin gerçek zamanlı konumunu yayınlayan Jack Sweeney'in hesabının askıya alındığını bildirdikten hemen sonra askıya alınmıştı.

Elon Musk, Tesla'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Washington Post yazarı Drew Harwell'e göre, gazeteciler haberlerinde Elonjet'e atıfta bulunup Musk'ın konumu hakkında herhangi bir şey paylaşmadı. Bu sebeple Harwell, ünlü milyarderin kamuoyunda sürekli paylaşılan ifade özgürlüğü taahhüdünü eleştirdi.

Yine de Elon Musk, sözünü tutup hesapların erişimini açtıktan sonra, "Bu sözde gazetecilerin Elon Musk'ın gerçek zamanlı konumunu öğrenmek istemelerinin tek sebebi kendisinin ve ailesinin zarar görmesini istemeleridir." tweetine, "Aslında başka hiçbir sebep yok." yanıtını verdi.

Indeed, there is no other reason — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Musk gazetecilerle girdiği tartışmada haklı mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.