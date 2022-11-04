Elon Musk finansal sıkıntı çekiyor! Twitter'dan para kazanmak zorunda

Uzun süren bekleyişin ardından Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. Sosyal medya platformunu yüksek bir bedel ödeyerek bünyesine katan Musk, şimdi ise verdiği paranın karşılığını alma uğraşında. Musk ve danışmanları Twitter üzerinden para kazanmanın farklı yollarını arıyor.

Elon Musk Twitter üzerinde para kazanmanın yollarını arıyor

Musk ilk olarak mavi tiki ücretli yaparak Twitter'dan para kazanmanın ilk adımını atmış durumda. Buna göre kullanıcılar mavi tik sahibi olabilmek için aylık 8 dolar ödemek zorunda kalacak. Diğer yandan Twitter'da farklı ücretli hizmetler de yolda gibi görünüyor.

Musk ve ekibinin ilk olarak, kullanıcıların yüksek profilli kullanıcılara özel mesajlar göndermesine izin verecek ücretli doğrudan mesaj hizmeti üzerinde çalışmalar yaptıkları ifade ediliyor. Bunun yanı sıra sadece para vererek izlenebilecek çeşitli videolar da yine ekibin planları arasında. Vine'ı geri döndürerek de yine şirketin para kazanabileceği konuşuluyor.

Elon Musk böyle istedi: Twitter'da tek adam rejimi!

Elon Musk'ın Twitter'dan para kazanmanın yanı sıra şirketin maliyetlerini düşürme hedefi de bulunuyor. Başarılı iş insan sosyal medya platformundaki çalışan sayısını azaltmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre Musk şimdiden 3 bin 738 kişiyi içeren bir işten çıkarma listesi oluşturmuş durumda.

Twitter CEO'sunun finansal olarak işleri bu kadar sıkı tutması oldukça anlaşılabilir. Twitter'ı satın almak için 13 milyar dolar borca giren Elon Musk, yıllık 1 milyar dolarlık bir ödeme yapmak zorunda. Twitter ise geçtiğimzi senelerde bu parayı kazanmaktan oldukça uzaktı.

Son 10 yılın 8'ini karsız olarak kapatan şirket bu yüzden Elon Musk için verimli bir yatırım gibi görünmüyor. Bu yüzden yeni Twitter CEO'sunun finansal sorunları çözmesi için gelirleri artırması ve maliyetleri düşürmesi gerekiyor.

Bakalım Musk yaptığı finansal atılımlarla Twitter'ı kar eden bir şirkete dönüştürebilecek mi? Peki siz Elon Musk'ın Twittter üzerinden para kazanma hamleleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.