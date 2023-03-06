Elon Musk etkisi: Twitter eskisi kadar güvenli değil

Eski Twitter çalışanlarının yaptığı röportaja göre Elon Musk, platformun içerik ve güvenlik düzenini sağlayamıyor!

Elon Musk, Twitter'ı uzun uğraşlar sonucu satın aldı. Fakat satın almadan önce belirttiği gibi platformu özgürleştirme politikalarına da el attı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Elon Musk'ın devralmasından sonra Twitter üzerinde sahte hesaplar arttı ve tacizler yoğunlaştı artık güvenlik konusunda eskiye göre oldukça kötü. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Elon Musk, Twitter kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor

Elon Musk, satın almadan önce sosyal medya platformunun daha özgür bir platform olacağını belirtmişti. Ek olarak da bunun Twitter güvenlik çerçevesinde kimsenin rahatsız olmayacağı biçimde olacağını söyledi. Fakat bugün ortaya çıkan haberlere göre Musk'ın söylediklerinin özgürlük kısmı gerçekleşirken güvenlik konusunda işler yolunda gitmiyor.

Şirketin eski çalışanları Twitter için verdikleri röportajda platformda sahte hesapların, bilgi yanlışlarının ve çocuk istismarlarında artış olduğu açıklandı.

Eski Twitter kurucusundan 'Twitter çakması' platform: Bluesky!

Eski Twitter çalışanları ile güvenlik konusunda röportaj yapan gazeteci de konuyla ilgili şu detayları aktardı:

"Twitter'da taciz benim için yeni bir şey değil. Orada dezenformasyon, komplo ve nefret haberlerini paylaşan bir muhabirim. Ancak geçen yılın büyük bir bölümünde bunun tüm sosyal medya sitelerinde giderek azaldığını fark ettim. Kasım ayında Twitter'da ise durumun kötüleştiğini fark ettim."

"Uluslararası Gazeteciler Merkezi ve Sheffield Üniversitesi'nden bir ekip, hesaptaki verileri takip ediyor. Twitter'da bana yönelik tacizin, Musk'ın göreve gelmesinden bu yana yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla arttığını ortaya çıkardı."

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan başta yöneticiler olmak üzere birçok kişiyi işten çıkardı. Eski çalışanlar da bu röportajı verirken bundan bahsederek Twitter'ın içerik olarak yalnız bırakıldığını açıklıyor.

Eski bir Twitter elemanı, konuyla röportaj açıklamasında uzmanlığı olmayan yeni bir kişinin şu anda eskiden yirmiden fazla kişinin yaptığı işle ilgilendiğini açıkladı. Ek olarak da Elon Musk'ın aylarca süren işler için sadece birkaç gün verdiğini ve yine bunların uzman olmayan kişilerce yapıldığını belirtti.

Konuyu özetlemek gerekirse eski çalışanlar, Twitter'ın içerik ve güvenlik anlamında daha kötüye gittiğini açıklıyor. Elon Musk ise her geçen gün platform üzerinden yaptığı açıklamalarla Twitter'a gelecek yeniliklerden bahsediyor.

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