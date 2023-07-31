Elon Musk: Elektrik Üretimi Üçe Katlanmalı

Tesla markası ile elektrikli otomobillerin önünü açan Elon Musk, geçtiğimiz gün oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı. Enerji krizi konusunda tahminlerini paylaşan popüler iş insanı, elektrik konusunda çalışmaların hızlanması gerektiğine vurgu yapıyor.

Elon Musk, elektrik üretiminin üçe katlanması gerektiğini söylüyor

PG&E tarafından düzenlenen bir konferansta söz alan Elon Musk, elektrikli araçların yaygınlaşması ile 2045 yılında enerji ihtiyacının üçe katlanacağını vurguladı. Her geçen gün artan enerji ihtiyacının altını çizen Musk, geçtiğimiz günlerde de yapay zeka çalışmaları yüzünden iki yıl içersinde enerji krizinin yaşanacağını ifade etmişti.

Çok daha fazla elektrik üretmeye ihtiyacımız olduğunu söyleyen Musk, bu konuda yapılan projelerin çok daha hızlı hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Tamamen elektrikli bir dünyayı savunan Musk, bunun için dünya genelinde altyapının ise uygun olmadığını dile getirdi.

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Şimdiye kadar enerji ihtiyacının düzenli bir şekilde arttığını söyleyen Tesla CEO'su elektrikli araç sayısının artması ve yapay zeka teknolojileri ile bu talebin hız kazanacağını söylüyor. Kısa süre içerisinde elektrik üretiminin üçe katlanması gerektiğiniz savunan Elon Musk, aksi takdirde bu durumun hayatı felç edebileceğini belirtiyor.

Bundan yıllar önce elektrikli otomobillere yatırım yaparak yeni bir çağın öncülerinden biri olan Musk, şimdi ise elektrik üretimi konusunda tüm dünyayı uyarıyor. Tesla'nın 2030 yılına kadar 20 milyon elektrikli otomobil üretme hedefi bulunuyor. Diğer markaları da hesaba kattığımızda karşımıza inanılmaz bir elektrik ihtiyacı doğuyor.

Elon Musk'ın bu durumu çözebilmek adına elektrik santrallerinin günün her saatinde çalıştırılması ve ihtiyaç duyulmayan elektriğin depolanarak daha verimli bir şebeke oluşturulmasını öneriyor. İlerleyen dönemde her şeyin elektrikli olacağına vurgu yapa Elon Musk, enerji üretiminde kısa sürede artışa gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Elektrikli araçları dünyanın kurtuluşu olaarak gören Elon Musk, diğer yandan ise elektrik krizi konusunda da uyarıyor. Peki siz mevcut elektrik üretimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.