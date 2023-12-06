Elon Musk, Düzce'de Erciyas Holding'i ziyaret edecek mi?

Çılgın milyarder Elon Musk ve projeleri gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye ve Türk hükümeti ile farklı bir samimiyeti olan Musk'ın Düzceli olması da gündemde. Hyperloop teknolojisine uygun şekilde Düzce'de tüp üretimi yapan Erciyas Holding ile Elon Musk arasında iş ortaklığı ve Düzce ziyareti iddiaları ortaya atılmaya başlanınca şirketten açıklama geldi. İşte Erciyas Holding'in Düzceli Musk konusunda yaptığı açıklama ve detayları…

Elon Musk, Düzce fabrikasında üretim yapan Erciyas Holding'e mi geliyor?

Musk'ın ortaya attığı son çılgın teknolojilerden biri de şüphesiz Hyperloop teknolojisi. Kısaca tanımlamak gerekirse aynı anda hem hızlı tren hem de indüksiyon akımı teknolojilerini kullanan bu tüpler sayesinde İstanbul- Ankara arası gibi yoğun yolcu akışlı mesafelerin daha kısa sürelerde kat edilmesi hedefleniyor.

Sistem aslında Maglev tren teknolojisinin boyut atlamış hali diyebiliriz. Yüksek Hızlı Tren bildiğiniz üzere raylar üzerinde ilerliyor ve belirli bir ray sürtünmesine maruz kalarak enerji kaybı yaşıyor. Bu sorun Maglev trenlerinde yer alan elektriksel alan ile trenin ray üstüne yükselmesiyle çözülüyor. Fakat burada her iki trene de etki eden devasa bir güç var: hava sürtünmesi.

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Bu sürtünmeyi ise sıfıra en yakın değere indirebilmek için hava olmayan bir ortam gerekli. Bunu da yapabilmenin tek yolu trenin hareket ettiği ortamı vakumlamak. Burada Elon Musk, YHT konsepti ile yola çıkarak önce Maglev trenlerinde olduğu gibi ray sürtünmesi engelini ortadan kaldırıyor. Daha sonrasındaysa Hyperloop teknolojisine geçiş yapıyor.

Hyperloop ile istediğiniz hat boyuna bir tünel yapıyorsunuz. Bu tünellerin içerisindeki havayı vakumlayarak hava direncinin önüne geçiyorsunuz. Daha sonrasındaysa tren veya kapsül (artık tüp içerisinde yolcu ve yük taşıma işlemi hangi araç ile gerçekleştirilecekse) hava yastıkları üzerinde giderek veya ray üstünde yükseltme yaparak aracın yer ile olan sürtünmesini de ortadan kaldırıyorsunuz.

Ayrıca tüp etrafında yer alacak olan bakır tellerin içerisinden geçen elektrik akımı sayesinde bir elektrik alanı oluşacak ve araçlara elektriksel kuvvet etki ederek hızlanma da sağlanacak. Bu sayede bahsi geçen araçlar saatte 900 kilometrelere varan hızlara ulaşabilecek. Bunu daha kolay anlayabilmek adına bakır telleri döndürerek bir tüp yapın. Ardından içerisine yüklü bir kalem pil koyun. Pilin hızlanarak tünelin diğer ucundan kendiliğinden çıkacağını göreceksiniz.

Bahsi geçen tüpler ise 4 metre çapa sahip. Dünyada bu tüpleri üreten sadece bir firma var ve o da Türkiye'de. Erciyas Holding tarafından Düzce'de üretimi yapılan bu tüpler Elon Musk'ın aradığı türdeki tüplerden. Bununla alakalı olarak Düzce ziyareti yapılacağı iddiaları ortaya atılırken Erciyas Holding'ten böyle bir ziyaretin konu olmadığı, yanlış bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığına dair açıklama geldi.