Elon Musk durmuyor! Twitter işten çıkarmalara devam ediyor

Twitter'ı devraldıktan sonra maliyetleri azaltmak için işten çıkarma yoluna giden Elon Musk, personelleri ile yollarını ayırmaya devam ediyor

Elon Musk, Twitter'ı devraldıktan sonra sosyal medya platformu üzerinde şimdiye kadar büyük değişikliklere imza attı. İlk olarak yönetim kurulunun işine son veren Musk, sonrasında ise çalışanların yarısını işten çıkarmıştı. Şimdi ise Twitter'dan yeni bir işten çıkarma hamlesi daha geliyor.

Twitter yeni bir işten çıkarma daha yapıyor

Twitter'ı devraldıktan sonra maliyetleri azaltmak için işten çıkarma yoluna giden Elon Musk, birçok çalışanı ile yollarını ayırmış durumda. Önceki döneme göre yüzde 70 oranında daha az çalışanla yoluna devam eden Twitter, personellerinden bir kısmını daha çıkarmaya hazırlanıyor.

Elon Musk'ın sosyal medya platformunu devraldıktan sonra sekizinci kez işten çıkarmada bulunuyor. Son gelen bilgilere göre Twitter'da en az 50 çalışanla daha yollar ayrılacak. Şirket bu sayede Elon Musk'tan sonra yaşanan gelir düşüşünü dengeleyeme çalışıyor.

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Twitter'ın son işten çıkarması, reklam ekibi de dahil olmak üzere birden fazla mühendislik grubunu etkileyecek. İşten çıkarmalar devam ederken şirketin ana Twitter uygulamasında ise şu anda personel sıkıntısı yaşandığını söylemek mümkün. Şu anda şirkette sadece yaklaşık 2000 personel kalmış durumda.

Twitter patronu Elon Musk, defalarca kez Twitter'ın finansal çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti. Şirket, gelirlerini artırmak için bu yılın başlarında satış ekibini de yeniledi. Ancak son gelen bilgilere göre Twitter henüz istenilen seviyede gelir elde etmeyi başarmış değil.

Şirket bir yandan düşen gelirler ile uğraşırken, diğer yandan ise işten çıkan binden fazla çalışanı ile hukuk mücadelesi içerisinde. Çalışanlar, işten çıkarılırken aldıkları kıdem tazminatlarının söz verilenden çok daha az olduğunu gerekçe göstererek şirkete dava açmışlardı. Musk'ın şimdiye kadar eski personel tarafından açılan tahkim davalarını karşılamak için 130 milyon ABD dolarından fazla harcama yapması gerektiği iddia ediliyor.

Elon Musk'ın ardından Twitter'da bir süre daha sular durulacak gibi görünmüyor. Peki siz Twiiter ve Elon Musk hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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