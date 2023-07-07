Elon Musk, Çin'in yapay zeka endüstrisini övdü

Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'in yapay zeka endüstrisinin gelişimine övgüde bulundu. Musk, Çin'in gelecekte yapay zeka alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olacağını belirtirken, dünya genelinde yapay zeka endüstrisine yönelik düzenlemeye gidilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Tesla'nın kendi kendine sürüş yetenekleri sayesinde bu yıl içinde tam otonom sürüş elde edeceğini bildirdi.

Çin'in doğusundaki Shangai'da düzenlenen 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenen Tesla'ya ait bir robot, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'in yapay zeka endüstrisinin gelişimine övgüde bulundu. Musk, söz konusu açıklamayı, Perşembe günü video bağlantısıyla katıldığı Shanghai'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Kongresi'nin açılış töreninde yaptı.

Musk, Çin'in gelecekte yapay zeka alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olacağını, çünkü ülkede pek çok zeki insanın bulunduğunu söyledi.

CEO, hızlı gelişiminden dolayı sektörün karanlık tarafı için endişe ve risk olduğuna işaret ederek, yapay zeka endüstrisine yönelik dünya genelinde düzenlemeye gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Musk ayrıca, Tesla'nın L4 veya L5 modelleri için kendi kendine sürüş yetenekleri sayesinde bu yıl içinde muhtemelen tam otonom sürüş elde edeceklerini bildirdi.

ABD'de test edilen Tesla otomobillerinin insan müdahalesine ihtiyaç duymasının nadir olduğunu belirten Musk, Tesla'nın sürücüsüz teknoloji lisansını diğer otomobil üreticilerine de vermek istediğini ifade etti.