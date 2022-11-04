Elon Musk çıldırdı! Twitter gelirlerinde büyük düşüş

Sosyal medya devi Twitter, çalkantılı bir sürecin ardından Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alındı. Uzun süren el değiştirme süreci sona ermiş olsa da Twitter'da sular durulmuyor. Elon Musk ve Twitter gündem olmaya devam ediyor.

Elon Musk, reklam gelirlerinin düştüğünü açıkladı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif yapması, sonrasında teklifini geri çekmesi birçok tartışmayı da beraberind getirmişti. Sonrasında ise gelen yaptırımlara karşı Elon Musk, teklifini geri çekmekten vazgeçmiş ve Twitter'ı geçtiğimiz günlerde satın almıştı.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They're trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak yönetim kurulunu görevinden alan Elon Musk, CEO olarak ise sosyal medya platformunun başına kendisini getirmişti. Twitter'a büyük bir bedel ödeyerek sahip olan Elon Musk, platformu karlı bir hale getirmek için ise hiç zaman kaybetmedi.

Elon Musk finansal sıkıntı çekiyor! Twitter'dan para kazanmak zorunda

İlk olarak mavi tik onayının ücretli hale getirildiğini açıklayan Musk, abonelik ücreti için ise aylık 8 dolarlık bir bedel belirlemiş durumda. Diğer yandan farklı hizmetlerle de Twitter üzerinden para kazanmak isteyen Elon Musk, platformun reklam gelirlerinin ise önemli oranda düştüğünü belirtti. Twitter CEO'su yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İçerik moderasyonu ile ilgili hiçbir şey değişmemesine ve eylemcileri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu.

Her şey berbat oldu! Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar.

Bilindiği gibi Twitter'ın temel gelir kaynağı reklamlar. Reklam gelirlerinin düşmesi ise sosyal medya platformunu oldukça olumsuz etkileyeceği aşikar. Twitter için 44 milyar dolar ödeyen ve 13 milyar dolar kredi çeken Elon Musk'ı düşündüğümüzde ise durum daha da vahim bir hal alıyor.

Her ne kadar sosyal medya platformunda farklı hizmetler ile gelir elde etmeye çalışsa da Elon Musk'ın reklam gelirlerini kısa sürede artırması oldukça önemli olacaktır. Peki siz Twitter ve düşen reklam gelirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.