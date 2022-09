Elon Musk çıldırdı! Tesla Cybertruck suda gidebilecek

Elektrikli otomobil devi Tesla tarafından 2019 yılında duyurulan elektrikli pickup modeli Cybertruck, üç yılın ardından merak uyandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki yılın ortalarında satışa çıkması planlanan Cybertruck, suda da gidecek. Elon Musk'ın açıklamasına göre elektrikli pickup "kısa süreliğine bir tekne gibi gidebilecek".

Elon Musk : Tesla Cybertruck, kısa süreliğine tekne olacak

Tesla Cybertruck hala tam olarak kendini göstermiş değil. Ancak Tesla CEO' Su Elon Musk'ın ilgi çeken açıklamaları sayesinde üç yıldır dikkat çekiyor. Elon Musk tarafından Twitter'da yapılan yeni açıklamaya göre Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne gibi kullanılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde nehirleri ve gölleri geçebilecek.

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren't too choppy — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022

Tesla CEO'sunun açıklamasına göre Cybertruck, tekne görevi görecek kadar su geçirmez olacak. Böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri bile geçebilecek. Yine de, Musk'ın kısa süreliğine ifadesini detaylandırmadığını belirtmek gerekiyor.

Elektrikli pickup Cybertruck 2019'dan bu yana çok çeşitli gecikmeler yaşadı. Tesla'dan gelen resmi açıklamalara göre, 2023'ün ortasında satışa sunulması mümkün görünüyor. Ayrıca Ford, General Motors ve Rivian gibi rakiplerin elektrikli pickup'lara sahip olduğunu söyleyelim.

Tekne gibi çalışacak Cybertruck fikri oldukça garip görünüyor olsa da, Elon Musk'ın çoğu zaman şaka ile gerçek karışımı tweet'ler paylaştığını unutmamak gerekiyor. Cybertruck'ın suda gidebilmesinin henüz resmi olarak açıklanmadığını hatırlatalım.

Musk, Ağustos ayında hissedarlarına yaptığı açıklamada, pickup modelinin 2019'da açıklanan 40 bin dolarlık başlangıç fiyatından daha pahalıya satışa çıkacağını söyledi. Ayrıca ilk modellerin dört motora ve arkadan çekişe yer vereceğini bildirdi.

Peki siz Tesla Cybertruck hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!