Elon Musk çaresiz kaldı! Twitter ofisindeki eşyalar satışta

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra şirket, ciddi oranda bir küçülmeye gitti. Bunun yanı sıra uygulama üzerinde yaşanan birçok değişiklik de gündemde yer aldı. Ancak ortaya çıkan son haberler fazlasıyla şaşırtıcı nitelikte. Habere göre Twitter, genel merkezindeki pek çok eşyayı açık artırma üzerinden satışa çıkardı.

Twitter genel merkezindeki eşyalar satışa çıktı!

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, Twitter çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Bu e-postada ise Twitter'ın geleceği ve yeni dönemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bununla birlikte, "Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıda evet'i tıklayın." dedi.

Çalışanların aktardığına göre bağlantıda evet seçeneğini seçenler, "yüksek yoğunlukta uzun saatler boyunca çalışmak" yazısıyla karşı karşıya kaldı. Bu yazının yer aldığı bağlantıya hayır yanıtını verenler ise Twitter'dan ayrıldı. Böylece de genel merkezde yer alan çalışan sayısı düştü ve buna ek olarak işten çıkarmalar da oldu.

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Ortaya çıkan bilgilerle birlikte de genel merkezde bir yapılanmaya gidileceği ve ihtiyaç fazlası olan eşyaların da açık artırma üzerinden satışa çıkarılacağı açıklandı. Bu ürünler ise kısa süre içerisinde satıldı. Eşyalar arasında mutfak aleti, bilgisayar, ofis koltuğu, Twitter logolu heykel ve projektör gibi birçok ürün yer aldı.

Bu ürünler arasında bulunan Twitter logolu heykelin tam olarak 100 bin dolara satıldığı iddia ediliyor. Açık artırmanın yöneticisi Heritage Global Partnes, sonuçları açıklamadı. Ancak iddialara göre "@" sembolü şeklindeki bir ekici, yaklaşık 15 bin dolara satıldı. Tüm bunların dışında geçtiğimiz aylarda Elon Musk'ın ofisin bazı yerlerini uyku alanına çevirdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Musk'ın, ofisin bazı yerlerine çamaşır makinesi dahi yerleştirdiği söyleniyor.

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