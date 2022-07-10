Elon Musk, bazı çalışanlarına torpil yapacak! İşte sebebi

Son yıllarda doğum oranlarının düşmesinin "medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike" haline geldiğine inanan Elon Musk, kendi şirketindeki çalışanlarına bu konuda avantajlar sunacak. Elon Musk'ın açıklamasına göre, Tesla ve SpaceX'teki çocuk bakımı yardımları diğer şirketlerden daha fazla olacak.

Elon Musk, çocuk bakımı yardımlarını ikiye katlıyor

Elon Musk, insanlığın Mars hedeflerini gerçekleştirmek ve uzayda yeni bir koloni kurmak için daha fazla insana ihtiyacı olacağını iddia ediyor. Doğum oranlarının düşmesinin medeniyetin çöküşünün bir göstergesi olduğunu söylüyor. Musk, bu "krizle mücadele etmek" adına elini taşın altına koymaya karar verdi.

Elon Musk Tesla, SpaceX, Neuralink ve The Boring Company dahil olmak üzere birden fazla şirketin yönetim kurulunda yer alıyor. Kendi şirketlerinde çocuk bakımı yardımlarını önemli ölçüde artıracağı müjdesini veren milyarder, diğer şirketlerden de benzer bir hamle beklediğini söyledi.

Twitter, çalışanlarını Elon Musk hakkında uyardı!

Dünyanın en zengin insanı, Twitter anlaşmasını feshetmesinin hemen ardından uzun yıllardır tartıştığı bir konuya döndü. Doğum oranlarının artması gerektiğine inanan Tesla CEO'su, Musk Vakfı'nın ailelere bağış yapacağını da söyledi.

Her şey mümkünse çocuklar buna değer. Şirketlerimde çocuk bakımı yardımlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyorum. Umarım diğer şirketler de aynı şeyi yapar. Ayrıca Musk Vakfı doğrudan ailelere bağış yapmayı planlıyor. Umarım detaylar önümüzdeki ay açıklanır.

Tesla çalışanlarına halihazırda bir yıl içerisinde 16 haftaya kadar ücretli aile izni hakkı tanınıyor. Ayrıca ebeveynlik için sunulan yardımlar ise 40 bin dolara kadar çıkıyor. Ayrıca bazı pozisyonlar için ücretsiz yeni ebeveyn izni de veriliyor. Şartların nasıl değişeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.

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