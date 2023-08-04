Elon Musk, Apple'ın App Store komisyonlarını eleştirdi

Twitter CEO'su Elon Musk, Apple'ın App Store komisyonlarını azaltması gerektiğini belirtti. Musk, içerik oluşturuculardan alınan komisyonların azaltılmasını ve kullanıcıların daha az ödeme yapmasını önerdi.

Uzun süredir tartışma konusu haline gelen Apple'ın App Store komisyonları, Twitter (X) yöneticisi Elon Musk'ın radarına girdi. Uygulama içi alımlardan yüzde 30'a varan komisyonlar kesen App Store, Musk tarafından eleştirildi.

Elon Musk : X üzerindeki App Store komisyonları azaltılmalı

X CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada Apple CEO'su Tim Cook ile görüşeceğini ifade etti. Apple'ın Twitter uygulamasındaki aboneliklerden tahsil ettiği App Store komisyonlarını azaltmasını isteyeceğini dile getirdi.

Musk attığı son tweet'te, Apple'ın kestiği komisyonlar için yöntemini değiştirmesini istedi. Şu anda tüm kesintiler kullanıcılardan yapılıyor. Musk ise Twitter'ın içerik oluşturuculardan aldığı komisyondan kesilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu durum, içerik oluşturucuların App Store'a daha az ödeme yapmasıyla sonuçlanabilir.

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X ayrıca kısa süre önce 100 bin doların altında kazanan içerik oluşturuculardan herhangi bir ücret almayacağını duyurdu. Bu tutarın üzerinde kazanan hesaplar ise Twitter'a yüzde 10 komisyon ödemek zorunda kalacak.

Musk'ın önerdiği düzenlemeye göre Apple, 100 bin dolardan fazla abonelik geliri elde eden içerik oluşturucular için bu yüzde 10'luk kesintinin yüzde 30'unu alma hakkına sahip olacak. Yani kesinti, X'e ödenen komisyon üzerinden yapılacak.

Apple şu anda, içerik oluşturucuların gelirine bakılmaksızın, iOS uygulamasındaki satın alımların yüzde 30'sunu komisyon olarak kesiyor. Şirket, bu politikası yüzünden Epic Games ve Spotify gibi markalar ile davalık oldu.

Öte yandan bazı uygulamalar ise kullanıcıları iOS uygulamasının dışında ödeme hizmetlerine yönlendiriyor. Böylece Apple'a komisyon ödemesinin önüne geçiliyor.