Elon Musk, Apple'ı yenebilir mi?

Twitter'ı satın aldıktan sonra dünya gündeminden düşmeyen Elon Musk, Apple ile büyük bir kavganın içerisinde. İşte olan bitenler!

Elon Musk denildiğinde aklına ne geliyor? Birçok kişi onu SpaceX ile çılgın uzay çalışmaları yapan ve elektrikli otomobiller üreten Tesla'sı ile tüm otomobil sektörünü geride bırakmayı başaran çılgın bir girişimci olarak biliyor. Çocuklarına verdiği isimden, yaptığı paylaşımlara kadar her hareketi günler boyunca tartışılan konuluşulan Elon Musk son dönemde Twitter'ı satın alması ile gündemde.

Twitter'ı satın aldıktan sonra yönetim kadrosunun büyük bir kısmını işten çıkaran Musk, yazılımcılarla bir araya gelip kodları inceliyor. Üstelik çılgın bir şekilde bu kararları çok kısa bir sürede veriyor. Diğer tüm yönlerini bir kenara bıraktığımızda Musk çok başarılı bir iş insanı ve Twitter'a da böyle yaklaşıyor.

Trump'ın hesabının geri açılması gibi adımları ile platformun özgürlükçü hale geleceğini savunurken, diğer yandan sürdürülebilirliği sağlamak için karlılığı artırması şart. Son günlerde sosyal medyanın ana gündem konularından birisi de, Elon Musk'ın Apple ile büyük bir tartışma içerisine girmesi.

Elon Musk: Apple beni Twitter ile tehdit etti!

Mavi tikin yani doğrulanmış rozetin ücreti karşılığında satışa sunulması sonrasında birçok şirketin resmi hesapları taklit edildi ve buna tepki amacıyla şirketler platformdaki reklamlarını azalttı. Apple'da benzer bir adımı attı ve Elon Musk bunu bir tweet ile paylaşarak ifade özgürlüğü üzerinden gönderme yaptı.

Bu savaşı alevlendiren gelişme ise Elon Musk'ın, App Store'dan Twitter'ın kaldırılmasına yönelik tehdit edildiğini açıklaması oldu. ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan tüm bu gelişmeleri hazırladığı video ile bir araya getirdi;