Elon Musk açıkladı! Uygun fiyatlı Tesla geliyor

Elektrikli araba endüstrisi hızla büyüyor olmasına rağmen tüm dünyada artan enflasyon, fiyatların da zamlanmasına yol açtı. Tesla CEO'su Elon Musk ise elektrikli otomobil fiyatlarının yarı yarıya azalabileceğini belirterek yeni bir Model 3 / Y teknolojisinden bahsetti.

Tesla, yeni nesil elektrikli otomobil platformu geliştiriyor

Tesla'nın elektrikli otomobil fiyatları, Elon Musk'ın uzun yıllardır tartıştığı bir konu. Daha önce birçok defa maliyetleri düşüremedikleri için fiyatları da ucuzlatamadıklarını belirten Tesla CEO'su, şirketin "daha ucuz elektrikli otomobil" üzerinde çalışmadığını açıklamıştı. Tesla bu kararından vazgeçmiş olabilir.

Geçtiğimiz günlerde yatırımcılar ile bir toplantı düzenleyen Elon Musk, Model 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı kadar olacak yeni nesil bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni nesil platformun daha uygun maliyetli ve dolayısıyla daha ucuz bir etikete sahip olacağını doğruladı.

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"Bu noktada Cybertrucks ve Semi için mühendislikle işimiz bitti. Dolayısıyla, üzerinde çalıştığımız şey, muhtemelen 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı olacak yeni nesil araç. Açık olmak gerekirse, daha uygun fiyatlı olacak" ifadelerini kullandı.

Tesla CEO'su daha önceki bir röportajda 25 bin dolarlık bir Tesla modeli üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Son açıklamasında fiyat aralığı vermedi, fakat 25 bin ila 35 bin dolar arasında bir araç platformu geliştiriliyor olabilir.

Elon Musk, "S, X, 3, Y, Cybertruck ve Semi'den öğrendiğimiz her şeyi bu platforma yerleştireceğiz. Ama fiyat ve maliyet olarak 2'ye 1 hedefindeyiz. Yüzde 50 maliyet rakamına tekrar ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Model 3'ün ABD'de 47 bin dolardan başlayan fiyatlar ile sunulduğunu hatırlatalım.

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