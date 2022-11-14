Elon Musk'a haksız kazanç davası! Serveti tehlikede

Tesla CEO'su Elon Musk, 56 milyar dolar büyüklüğünde bir davayla karşı karşıya. Hukukçulara göre Musk'ı zor günler bekliyor.

Neredeyse hiçbir zaman gündemden düşmeyen ve son zamanlarda yaptığı Twitter hamleleriyle konuşulan Elon Musk'ın başı belada. Ünlü milyardere 2018 yılında sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan elde ettiği gelir nedeniyle dava açıldı. Hukukçular, davanın Musk için zorlu geçeceğini ve servetinin büyük bir bölümünün risk altında olduğunu düşünüyor.

Elon Musk, dava nedeniyle 56 milyar dolar kaybedebilir.

Tesla'nın kurucu Su ve CEO'su Elon Musk, 2018 yöneticisi olarak bazı taahhütler verdi. Yapılan anlaşmaya göre Tesla, verilen on iki sözün de tutulması karşılığında ünlü milyardere hisse senedi verecekti. O dönemde yapılan hesaba göre 56 milyar dolar seviyesindeydi.

Elon Musk, Model 3 üretimiyle birlikte Tesla'nın değerini 50 milyar dolardan 650 milyar dolara çıkardı ve 12 hedeften 11'ini tutturdu. Bunun üzerine şirket, sözünü tutarak Musk'a başarısı karşılığında 56 milyar dolar değerinde hisse senedi verdi. Ancak Musk'ın pek de dürüst bir insan olmadığı ve kendi şirketini kandırdığı iddia edildi.

Elon Musk: Twitter iflas bayrağını çekebilir!

Mahkemeye neden olan iddialara göre Elon Musk, söz konusu 12 hedefi daha önceden hesaplayarak hareket etti. Planlamasını doğru yapan ünlü milyarder, zaten tutacağını bildiği sözler verdi. Tesla Yönetim Kurulu ise bu durumun farkında olmasına rağmen ödeme yapmayı kabul etti.

Davayı açan Richard Tornetta aynı zamanda Elon Musk'ın part time (yarı zamanlı) CEO'luk yaptığını ve anlaşmaya göre Tesla'ya yeteri kadar odaklanmadığını savunuyor. Avukatlar, Musk'ın 2018 yılında Çarşamba ve Cuma günleri Tesla'da, Pazartesi ve Perşembe günleri ise roket şirketi SpaceX'te çalıştığını belirterek, part time CEO olarak tanımladılar.

Tornetta, dava sonucunda kendisi için hiçbir ödeme istemiyorken, Tesla'nın Elon Musk'a ödediği 56 milyar doların iptal edilerek şirkete geri ödenmesi gerektiğini savunuyor.

Elon Musk, dünyanın zengini unvanını kaybedebilir

Şu anda 199 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin insanı Elon Musk, davayı kaybetmesi durumunda geri ödeme yaparsa, unvanını kaybedebilir. Musk'ın hemen ardında ise 175 milyar dolar servetiyle Bernard Arnault yer alıyor. Ödenen 56 milyar dolar iptal edilirse, dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault olur.

Davanın tahmini olarak 1 hafta süreceği tahmin ediliyor. Peki sizler Elon Musk'a açılan bu dava hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!