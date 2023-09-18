Elon Musk'a açık davet: Türkiye'de üretim yap!

Elon Musk Türk Evi'nde misafir edildi. Ayrıca kendisine Türkiye'de üretim yapması için Cumhurbaşkanı tarafından açık davet yapıldı!

Türkiye yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin dışında birçok farklı sanayi alanında da atılımlar yapmak istiyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla birlikte bazı yabancı şirketlerin CEO'larına da Türk misafirperverliği gösterilerek ülkemizde üretim yapmaları için davet ediliyorlar. Bu şirketlerin arasına en son olarak Tesla ve SpaceX yani Elon Musk eklendi. İşte Elon Musk'a verilen açık davet ve detayları…

Elon Musk için önce Teknofest daha sonra fabrika kurma daveti!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'da bulunan Türk Evi'nde yabancı basın ile birlikte Elon Musk'ı ağırladı. İkili yaptıkları ufak görüşmede Türkiye'nin ve dünyanın teknoloji gündeminin yanı sıra teknoloji üretimine de değindi. Ayrıca bunların yanı sıra Elon Musk'a bir davette de bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'a bir sonraki fabrikasını Türkiye'de kurması ve üretim yapması için açık davette bulundu. Konuyla ilgili ikiliden bir açıklama gelmedi. Fakat Türkiye'nin lojistik yolları üzerindeki konumu ve işçilik maliyetleri göz önüne alındığında bir Tesla üretim hattı kurulmaması için sebep yok.

Teknofest'te sürpriz isim: Elon Musk katılabilir!

Şu an için herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Elon Musk'ın ilerleyen günlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle otomobil üretimi hususunda Türkiye, Çin ve Almanya karşısında maliyetler açısından oldukça avantajlı bir konumda. Yapılan bu tarz davetler ve teşvikler ile birlikte Türkiye'de yapılan yatırımların arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca Türkiye'de kurulacak olan bir Tesla fabrikası ile hem Türk mühendisliği deneyimi arttırılacak hem de Togg gibi yerli markalara yerli rekabet ortamı oluşacak. Bu sayede daha kaliteli ve ucuz otomobiller üretilecek ve halkın beğenisine sunulacak. Peki siz bu davet hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…