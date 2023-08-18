eLogo'nun e-Tahsilat çözümüne iyzico entegrasyonu

Dijital dönüşüm çözüm ortağı eLogo'nun kullanıcılarına sunduğu e-Tahsilat çözümündeki POS entegrasyonu havuzuna iyzico da eklendi. İş birliğiyle birlikte e-Tahsilat'ın POS entegrasyon havuzu 20 banka ve 7 ödeme kuruluşuna ulaştı. iyzico iş birliği, tüm Logo ERP'ler ile birlikte Logo İşbaşı uygulamasında da geçerli olacak.

Dijital dönüşüm çözüm ortağı eLogo'nun kullanıcılarına sunduğu e-Tahsilat çözümündeki POS entegrasyonu havuzuna iyzico da eklendi.

eLogo açıklamasına göre, iş birliğiyle birlikte e-Tahsilat'ın POS entegrasyon havuzu 20 banka ve 7 ödeme kuruluşuna ulaştı. iyzico iş birliği, tüm Logo ERP'ler ile birlikte Logo İşbaşı uygulamasında da geçerli olacak.

e-Tahsilat'ın Logo ERP ile entegre olmasıyla kredi kartı veya banka kartıyla yapılan tahsilatları tek tıkla muhasebeleştirmek mümkün oluyor.

eLogo'nun online tahsilat sistemi olan e-Tahsilat sayesinde, müşteriler bankalar veya ödeme kuruluşlarından edindikleri sanal poslar ile esnek bir şekilde online ödeme süreçlerini yönetebiliyor. Ödemelerini hem kredi kartı hem banka kartı ile taksitsiz veya taksitli olarak tahsil edebiliyor.

SMS, e-posta ya da sektörde bir ilk olan Whatsapp aracılığıyla link ile ödeme yöntemi sunan yenilikçi e-Tahsilat çözümü, buna ek olarak her firmaya özel bir ödeme sayfası da oluşturabiliyor. e-Tahsilat, web platform, mobil uygulama ve ERP içi uygulama olmak üzere üç farklı platformda kullanıcılarına hizmet veriyor.

e-Tahsilat, farklı ihtiyaçlar için yıllık olarak 3 farklı paket seçeneği ile kullanıma sunuluyor. Sadece ERP içi uygulamanın sunulduğu eLogo e-Tahsilat Uygulaması seçeneği, online tahsilatı daha az olan müşteri segmenti için çözüm sağlıyor.

eLogo e-Tahsilat Tüm Platformlar seçeneğinde ise ERP içi uygulama, web platform ve mobil uygulama sunuluyor. Bu seçenek, esnek bir tahsilat kurgusuna ihtiyacı olan tüm müşteriler tarafından tercih ediliyor.

eLogo e-Tahsilat B2B Portal Tüm platformlar seçeneğinde de ERP içi uygulama, web platform ve mobil uygulama müşterilere sunuluyor. Bu seçenek bayi ve alt bayi kurgularını destekliyor.

iyzico iş birliği, tüm Logo ERP'ler ile birlikte Logo İşbaşı uygulamasında da geçerli olacak. Logo Yazılım'ın mikro işletmeler için geliştirdiği Logo İşbaşı ise ister web üzerinden ister cepten ön muhasebe yönetimine olanak veriyor.

İşletmeler, alış-satış fatura takibi, e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-SMM işlemleri, borç-alacak takibi, stok takibi, kasa-banka takibi gibi tüm ön muhasebe yönetimini Logo İşbaşı ile kolaylıkla gerçekleştiriyor.

Logo İşbaşı firmalara ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığına da sunuyor. İş birliğiyle birlikte Logo İşbaşı'nın POS entegrasyon havuzu da 20 banka ve 7 ödeme kuruluşunu kapsar hale geldi.

"e-Tahsilat'ın link ile ödeme yönteminde sunduğumuz Whatsapp seçeneği, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen eLogo Genel Müdürü Başak Kural, pek çok sektörde her ölçekten işletmenin dijital dönüşüm süreçlerinde eLogo'yu tercih ettiğini belirtti.

Kural, "Müşterilerimize sunduğumuz hizmeti sürekli olarak geliştirmeyi sürdürüyoruz. e-Tahsilat'ın link ile ödeme yönteminde sunduğumuz Whatsapp seçeneği, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. ERP içi uygulama ise uyumlu Logo ERP çözümleri içerisinde çalışıyor ve müşterimizin ayrıca bir ürün kurulumu yapmasına gerek kalmıyor.

Bu tarz ürünlerin kurulumu genelde 1-3 iş günü sürerken biz ERP içi uygulamamızı 1 dakika içerisinde ERP çözümüne tam entegre bir şekilde kurabiliyoruz. Tüm müşteri segmentlerine uygun çözümler sunarken, iyzico iş birliğiyle toplamda 20 banka ve 7 ödeme kuruluşuna ulaşan e-Tahsilat'ın entegrasyon havuzunu yeni iş birlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

iyzico CCO'su Şebnem Dağ Güven, finansal hizmetlerin hem üye işyerleri hem de son kullanıcı için dönüştürülmesi ve dijitalleşmesine odaklanan bir kurum olarak, eLogo'nun e-Tahsilat çözümlerine entegre olmaktan ötürü son derece memnun olduklarını aktardı.

Güven, "İşte ve alışverişte hızlı, kolay ve güvenli olmayı önemsediğimiz çalışma modelimizle kullanıcıları hızla sonuca ulaştıran teknolojik dönüşümlerde ve bu dönüşümleri benimseyen iş birliklerinde yer almaya devam edeceğiz. eLogo'nun online tahsilat sistemi olan e-Tahsilat ile kullanıcılar iyzico Sanal POS özelliğimiz ile entegre bir şekilde online ödeme süreçlerini tamamlayabilecekler. E-Tahsilat çözümlerinde POS entegrasyonu ile iyzico Sanal POS sahibi olan kullanıcı firmalarımız tahsilat hizmetlerinden yararlanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.