Antalya'da bilgisayar programcısı Ramazan Coşkun, elektronik kepenkleri açıp kapatabilen bir cihazın klonlanmasını ve bu durumu önleyen bir yazılım geliştirdi. Esnafın cep telefonundan kepengi açtığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Elektronik kepenkleri açan kumandayı klonlayan cihaz üretti, o cihazı saf dışı bırakacak yazılımı da geliştirdi

Kepenginin klonlanıp cep telefonundan açılıp kapandığını gören esnaf ise şoke oldu

Bilgisayar programcısından hırsızların planını suya düşürecek yazılım

ANTALYA - Antalya'da bilgisayar programcılığı mezunu Ramazan Coşkun (36), piyasaya yasal olarak sunulan ve her türlü dijital sisteme erişip anahtar klonlayabilen cihazın esnafın elektronik kepenklerinde de kullanılabileceğine dikkat çekmek için, sistemi ele geçiren bir cihaz ile bu duruma önleyen yazılım geliştirdi. Yazılımın testi sırasında işyeri kepenginin cep telefonundan bir tuşla açıldığını gören esnaf ise şoke oldu.

Antalya'da yaşayan bilgisayar programcısı Ramazan Coşkun, geçtiğimiz yıl okuduğu anahtar klonlayabilen cihazla ilgili bir haberin etkisinde kalarak kolları sıvadı. Yaklaşık 1 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucu aynı cihazı geliştiren Coşkun, anahtar ile açılan elektronik kepenklerin yazılımını kendi cihazına klonlamayı başardı. Yazılımı cep telefonunki aplikasyona tanımlayan Coşkun, bu sayede kepengi kumanda gibi cep telefonundan açıp kapatabildi. Esnaflara tehlike oluşturacak bu durumu ortadan kaldırmak için yine kolları sıvayan Coşkun, dışarıdan klonlanamayacak ayrı bir yazılım daha yaparak esnafa sunmaya başladı.

"Hırsızlar bunun farkına vardığında insanlara çok büyük zarar açabilecekti"

Elektronik kepenkler ya da garajlar için kullanılan kumandaları uzaktan kopyalayabilen bir teknoloji gelişmesiyle birlikte hırsızları önlemek için böyle bir çalışmaya girdiğini aktaran Coşkun, "Bu teknoloji kolayca temin edilebiliyordu. Bu konu herkes için ileride büyük problem olacaktı. Özellikle hırsızlar bunun farkına vardığında insanlara çok büyük zarar açabilecekti. İlk olarak teknolojinin nasıl çalıştığını anlamak için ona eş değer bir cihaz ürettim. Kumandadaki kodları alan bu cihazı cep telefonundaki aplikasyonla birleştirdim. Örnek olarak böyle bir düzenek oluşturdum ki, insanları şuurlandırmak istedim. Ona karşı olarak geliştirdiğim yazılımda ise kesinlikle kopyalanma olmuyor ve kontrol sizde oluyor" dedi.

"İnsanların huzurlu bir şekilde evlerine gitmelerini sağlamak istiyorum"

Teknolojinin sürekli ilerlediğine ve bunun beraberinde de güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Coşkun," Amacım maksimum güvenlikle insanların huzurlu bir şekilde evlerine gitmelerini sağlamak" diye konuştu.

"Çok tehlikeli bir durum"

İşyerinin kepenginin Ramazan Coşkun'a ait cep telefonundaki aplikasyonla açıldığını gören esnaf Seyhan Özer, ise "Kontrol ele geçti. Çok tehlikeli bir durum. İstediği zaman adam dükkanımı açıp kapatabilir. Artık sunulan hizmetten yararlanmaktan başka çaremiz yok" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.