Elektrikli SUV Citroen e-C4 X inceleme!

Hem benzin ve dizel hem de elektrik motorlu versiyonları ile tüm potansiyel alıcılar hedefleyen Citroen e-C4 X inceleme sizlerle.

Citroen, özellikleri ve fiyatı ile Türkiye pazarında büyük ilgi çekeceği tahmin edilen C4 X ve e-C4 X modellerini satışa sundu. Hem benzin ve dizel hem de elektrik motorlu versiyonları ile tüm potansiyel alıcılar hedefleniyor. Citroen e-C4 X inceleme sizlerle.

Citroen e-C4 X inceleme!

Citroen tarafından Türkiye'de satışa sunulan yeni Fastback Tasarım diline sahip C4 X ve e-C4 X, benzinden dizele ve elektriğe kadar tüm motor tiplerini, manuel-otomatik vites seçeneklerini 4 farklı donanım seviyesine sahip.

Tamamen elektrikli e-C4 X modelinde yalnızca en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonunun satıldığını görüyoruz.

Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3'e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.

Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

Tamamen elektrikli olan e-C4 X fiyatı ise tek paket seçeneği olan Shine Bold ile 909 bin TL'den alıcı buluyor. Tabii bu fiyatların sınırlı sayıda gelen 2022 versiyonları için geçerli olduğunu ve önümüzdeki günlerde değişebileceğini belirtelim.