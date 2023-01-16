Elektrikli scooterlar için toplama kararı: Martı CEO'sundan açıklama!

İstanbul gibi büyük metropollerde insanların ulaşımı için bireysel ve toplu taşıma gibi onlarca farklı çözüm bulunuyor. Son yıllarda ise elektrikli scooter kullanımı rekor seviyede bir ivmelenmeyle arttı. Fakat durum tersine dönebilir. İşte Kadıköy Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklama…

Binlerce elektrikli scooter toplatılacak: İşte nedeni!

İnsanların şahsi elektrikli scooterları trafikte bazı sorunlara yol açsa da günün sonunda yanlarından ayırmadıkları, hatta evlerine götürdükleri veya araçlarının bagajında bıraktıkları için birer ulaşım aracı olduğu için problem yaratmıyor.

Fakat kiralama yöntemiyle bir uygulama üzerinden yalnızca birkaç saniyede kullanıma hazır hale gelen elektrikli scooter modelleri yayalar ve trafik için büyük sorun arz ediyor. Bunun en büyük nedeniyse kullanıcılardan kaynaklanıyor.

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Tabii burada tüm suçu kullanıcılara atmak da doğru değil. Zira konuyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmış olsa da sayısı on binlerce olan bu mobilite cihazlarının hepsini kapsamıyor. Örneğin İBB tarafından yapılan scooter park alanından cihazı kiralayan kullanıcı gitmek istediği hedefe ulaştığı zaman ilk bulduğu direğe veya ağaca bağlayıp gidiyor.

Bu nedenle bazen kaldırımlar onlarca birikmiş scooterı bir arada görüyoruz. Hatta bunların bir kısmı yalnızca bebek arabası ve engelli bireylerin geçişini değil normal yayaların da ilerlemesine engel oluşturuyor.

Ayrıca Kadıköy gibi semtlerde birçok binanın giriş katında hırsızlığa karşı önlem olması için takılan demir parmaklıklar günümüzde scooter bağlama istasyonu görevi görmeye başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da söylediği gibi gece şarjı biten cihazlar öterek ses çıkardığı için burada oturan sakinlerin başına tabiri caizse bela oluyor.

Sorun belli: Çözüm ne olacak?

Bu gibi problemler nedeniyle belediyelere yapılan binlerce şikayet olduğu belirtiliyor. Fakat bu cihazların ilçe veya mahalle bazında kaç adet olduğunu, kullanım şekillerini veya nereye park edeceklerini belediyeler belirlemiyor.

Kadıköy'de yayaların haklarını temin etmek belediye olarak hem görevimiz hem hakkımız! Çözüm önerilerine ve iletişime açık olduğumuzu belirterek, her gün onlarca şikayete konu olan, kuralsızca yaya alanlarını işgal eden skuterleri toplayacağımızı tekrar kamuoyuna bildiriyoruz. pic.twitter.com/3iHcR5B3i1 — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) January 16, 2023

Fakat tıpkı esnafın izinsiz bir şekilde koyduğu masa ve sandalyede olduğu gibi scooterlara da müdahale edebiliyorlar. Fakat öncelikli olarak ilgili şirketlerle irtibata geçerek yazılım güncellemesiyle scooterların nerelere park edip edilemeyeceğini insanlara göstermeleri isteniyor.

Ancak bu süreçte şirketler talep edildiği yönde bir çalışma yapmadıkları için Kadıköy Belediyesi içerisinde yaya ulaşımına engel olacak, kaldırım işgali yapan scooter dahil ne varsa hepsinin toplatılacağı söylendi. Tabii şirketler bunun faturasını kullanıcılara çıkarmaya çalışır mı yoksa kısa sürede bir güncelleme mi yayınlar bekleyip göreceğiz.

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den açıklama

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Martı, Kadıköy'de doğmuş bir şirkettir. Yaya öncelikli belediye anlayışı konusunda destek vermeye ve işbirliğine her zaman açığız. Kadıköy'e hizmet etmek bizim için gururdur!"

Sayılar yüzde yüz doğru. Sayın @serdildara Martı, Kadıköy'de doğmuş bir şirkettir. Yaya öncelikli belediye anlayışı konusunda destek vermeye ve işbirliğine her zaman açığız. Kadıköy'e hizmet etmek bizim için gururdur! https://t.co/i5QAjO9dQa — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) January 16, 2023

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