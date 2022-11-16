Elektrikli otomobillerle ilgili sürücüleri korkutan rapor!

Consumer Reports'un son raporuna göre elektrikli araçlar otomotiv pazarındaki en az güvenilir otomobil ve kamyonetler arasında yer alıyor.

Otomotiv sektöründeki elektriklenme tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılı itibariyle otomobil şirketleri içten yanmalı motorlara veda ederek elektrikli motorlara geçiş yapmaya başladı. Hatta son dönemde ülkemizde de konuyla ilgili önemli çalışmalar söz konusu. Peki yeni teknolojilerle donatılan elektrikli otomobillerin güvenirliği ne durumda? Tüketici Raporları Dergisi'nin (Consumer Reports) son raporu bu araçlarla ilgili bir gerçeği gözler önüne serdi.

Consumer Reports: Elektrikli otomobillerin güvenilirliği düşük

Yeni teknolojilere ev sahipliği yapan ve bazılarında sürücüye bile gerek kalmadan kendi kendine gidebilen elektrikli araçlar otomotiv sektörünün geleceği demek mümkün. Ancak özellikle fiyatları nedeniyle şu an için pek de ulaşılabilir bir seviyede değil. Zira küresel çip krizi, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok nedenden dolayı yavaş yavaş veda ettiğimiz içten yanmalı araçların fiyatları bile katlanarak arttı.

Consumer Reports tarafından yayınlanan son rapora göre elektrikli araçlar otomotiv endüstrisindeki en az güvenilir otomobil ve kamyonetler arasında yer alıyor. Hibrit ve gazla çalışan otomobiller ve kamyonetlerle karşılaştırıldığındaysa tamamen pille çalışan elektrikli araçlar, geleneksel tam boyutlu kamyonetler dışında en kötü performans gösteren segment oldu.

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Consumer Reports, bu rapor için yeni tanıtılan birkaç 2023 modeliyle birlikte 2000'den 2022'ye kadar 300.000'den fazla araç hakkında veri topladı. Bunun dışında raporda elektrikli ve hibrit modeller en çok arzu edilen ve talep edilen modeller arasında yer alıyor, ancak güvenilirlik derecelendirmeleri birbirinin tam tersi demek mümkün.

Consumer Reports'un otomobil testi kıdemli direktörü Jake Fisher, elektrikli araçlardaki ilgili güvenilirlik sorunlarının nedenini bu alanda faaliyet gösteren firmaların yeterli zamanı olmamasına bağladı. Zira Fisher'a göre Tesla gibi üreticiler bu araçları yeni teknolojiler için bir test ortamı olarak kullanıyor ve bunların neden olabileceği güvenilirliği etkileyen potansiyel sorunlara odaklanacak zamanı ayıramıyorlar.

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