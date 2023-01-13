Elektrikli otomobillerdeki şarj problemi tarih oluyor!

Menzil yetersizliği ve kablolu şarj sorunları, henüz elektrikli araç endüstrisinde çözüme kavuşmuş değil. ABD menşeili Ram Trucks, elektrikli otomobil için kablosuz şarj teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu.

Ram Charger elektrikli otomobil kablosuz şarj teknolojisi tanıtıldı

Geçtiğimiz hafta Ram 1500 Revolution konsept modelini tanıtan şirket, elektrikli araç pazarında yeni bir dönem başlatıyor. Ram Charger adı verilen endüktif şarj robotu, elektrikli araçları kablosuz olarak şarj edebilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Ram CEO'su Mike Koval, "Real Talk turumuzdan, müşterilerimizin yalnızca elektrikli otomobil menzilini değil, aynı zamanda şarj etmenin zorluklarına da değindiğini gördük. Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023 etkinliğinde de bahsettiğimiz gibi, geliştirdiğimi teknolojiler sayesinde elektrikli otomobillerde şarj işlemini kolay hale getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Halen geliştirme aşamasında olan Ram Charger teknolojisi, 2025 yılında üretim bandında yerini alacak. EFI Automotive tarafından geliştirilen robot, tabanından arabanın altına doğru hareket ederek kendisini araçtaki endüktif alıcının altına mükemmel bir şekilde konumlandırıyor. Disk şeklindeki endüktif şarj cihazını kaldırarak esasen aracın cihazla temas kurmasını sağlıyor. Şarj cihazı, işlem bittiğinde direk şeklindeki tabanına geri dönüyor.

Şirket, şarj cihazı ile alıcı arasında hava boşluğu bırakan diğer endüktif şarj sistemlerinden daha iyi olduğunu iddia ediyor. Ram tarafından açıklanan verimlilik oranının yüzde 97 olduğunu belirtmekte fayda var.

Ram, robotun 7kW'a kadar güç sağlayabileceğini ve elektrik fiyatının daha düşük olduğu yoğun olmayan saatlerde kullanım için programlanabileceğini açıkladı. EFI Automotive, endüktif şarj robotunun aracın pil ömrünü yüzde 15 oranında iyileştireceğini duyurdu.

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